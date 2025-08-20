Они перепродают: Минфин США обвиняет Индию в наживе на российской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Индию в спекуляции на резком увеличении закупок российской нефти во время войны в Украине. Для Вашингтона такая ситуация неприемлема.

Об этом сообщает Reuters.

Индия спекулирует на российской нефти

По словам Бессента, российская нефть составляет 42% от общего объема закупок нефти Индией. А до войны страна покупала менее 1% российской нефти.

Китай до войны покупал 13% российской нефти, а во время войны этот показатель вырос до 16%.

— Индия просто наживается. Они перепродают. Я бы назвал это индийским арбитражем — покупка дешевой российской нефти, перепродажа ее как продукта, появившегося во время войны, — это неприемлемо, — сказал Бессент.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в августе объявил о дополнительной 25% пошлине на индийские товары в качестве наказания за закупки российской нефти.

Трамп считает, что индийские пошлины оказывают давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот согласился работать над окончанием войны в Украине. В то же время глава Белого дома пока не решился ввести подобные пошлины на Китай.

По словам Бессента, с Китаем совсем другая ситуация, поскольку Пекин является давним покупателем российской нефти и не спекулирует на ней сейчас, как Индия.

1 августа сообщалось, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии приобрел миллионы баррелей сырой нефти в США и ОАЭ, особенно после давления со стороны США и Европы из-за закупок в России.

