По меньшей мере пять человек погибли в результате теракта в Иерусалиме. Еще около 15 человек получили ранения, шестеро в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Теракт в Иерусалиме 8 сентября

Теракт в Иерусалиме произошел 8 сентября на въезде в город в районе Рамот-Джанкшн. По предварительным данным, стрельбу совершили по меньшей мере двое вооруженных лиц, которые открыли огонь в автобусе.

Власти подтвердили, что в результате стрельбы в Иерусалиме погибли по меньшей мере пять человек. Около 15 человек получили ранения, семеро из них в тяжелом состоянии.

Полиция сообщила, что двое нападавших были “нейтрализованы” вскоре после теракта. Их личности и состояние здоровья пока неизвестны.

BREAKING: At least four people have been killed in a shooting in Jerusalem, authorities have confirmed. At least 15 were initially reported to have been injured, and paramedics have now confirmed four have died. Read more https://t.co/GH4u0KJYVZ Sky 501 and YT pic.twitter.com/JPWLgqoEwq — Sky News (@SkyNews) September 8, 2025

Медики, прибывшие на место происшествия, сообщили, что в районе царил хаос, повсюду было разбитое стекло, а раненые люди лежали без сознания на дороге и тротуаре возле автобусной остановки.

СМИ пишут, что террористы, открывшие огонь, использовали импровизированный пистолет-пулемет Карло, также известный как Карл Густав.

The terrorists who carried out the shooting attack at the Ramot Junction in Jerusalem used a makeshift “Carlo,” otherwise known as the Carl Gustav, submachine gun, according to images from the scene. pic.twitter.com/k0tbEX6cGX — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 8, 2025

Этот импровизированный пистолет обычно изготавливают в нелегальных мастерских на Западном берегу и использовали в многочисленных палестинских атаках в прошлом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сейчас проводит оценку ситуации вместе с руководителями служб безопасности.

После стрельбы в Иерусалиме израильские военные окружают несколько палестинских деревень в окрестностях Рамаллы на Западном берегу.

По предварительным данным, двое палестинских террористов выехали из деревень Аль-Кубейба и Катанна, расположенных к западу от перекрестка и за Зеленой линией. Войска также были отправлены для проведения обысков вместе с полицией, которая ищет в этом районе потенциальных сообщников.

