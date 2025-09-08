Щонайменше п’ятеро людей загинули внаслідок теракту в Єрусалимі. Ще близько 15 осіб дістали поранення, шестеро у важкому стані.

Про це повідомляє видання Times of Israel.

Теракт у Єрусалимі 8 вересня

Теракт у Єрусалимі стався 8 вересня на в’їзді до міста в районі Рамот-Джанкшн. За попередніми даними, стрілянину скоїли щонайменше двоє озброєних осіб, які відкрили вогонь в автобусі.

Влада підтвердила, що в результаті стрілянини в Єрусалимі загинули щонайменше п’ятеро людей. Близько 15 осіб дістали поранення, семеро з них у важкому стані.

Поліція повідомила, що двоє нападників були “нейтралізовані” незабаром після теракту. Їхні особи та стан здоров’я наразі невідомі.

BREAKING: At least four people have been killed in a shooting in Jerusalem, authorities have confirmed. At least 15 were initially reported to have been injured, and paramedics have now confirmed four have died. Read more https://t.co/GH4u0KJYVZ Sky 501 and YT pic.twitter.com/JPWLgqoEwq — Sky News (@SkyNews) September 8, 2025

Медики, які прибули на місце події, повідомили, що в районі панував хаос, всюди було розбите скло, а поранені люди лежали непритомні на дорозі та тротуарі біля автобусної зупинки.

ЗМІ пишуть, що терористи, які відкрили вогонь, використовували імпровізований пістолет-кулемет Карло, також відомий як Карл Густав.

The terrorists who carried out the shooting attack at the Ramot Junction in Jerusalem used a makeshift “Carlo,” otherwise known as the Carl Gustav, submachine gun, according to images from the scene. pic.twitter.com/k0tbEX6cGX — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 8, 2025

Цей імпровізований пістолет зазвичай виготовляють у нелегальних майстернях на Західному березі, його використовували в численних палестинських атаках у минулому.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зараз проводить оцінку ситуації разом із керівниками служб безпеки.

Після стрілянини в Єрусалимі, ізраїльські військові оточують кілька палестинських сіл на околицях Рамалли на Західному березі.

За попередніми даними, двоє палестинських терористів вирушили з сіл Аль-Кубейба і Катанна, розташованих на захід від перехрестя і за Зеленою лінією. Війська також були відправлені для проведення обшуків разом з поліцією, яка шукає в цьому районі потенційних спільників.

