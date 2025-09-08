У Єрусалимі стався теракт: щонайменше п’ятеро людей загинули, є поранені
Щонайменше п’ятеро людей загинули внаслідок теракту в Єрусалимі. Ще близько 15 осіб дістали поранення, шестеро у важкому стані.
Про це повідомляє видання Times of Israel.
Теракт у Єрусалимі 8 вересня
Теракт у Єрусалимі стався 8 вересня на в’їзді до міста в районі Рамот-Джанкшн. За попередніми даними, стрілянину скоїли щонайменше двоє озброєних осіб, які відкрили вогонь в автобусі.
Влада підтвердила, що в результаті стрілянини в Єрусалимі загинули щонайменше п’ятеро людей. Близько 15 осіб дістали поранення, семеро з них у важкому стані.
Поліція повідомила, що двоє нападників були “нейтралізовані” незабаром після теракту. Їхні особи та стан здоров’я наразі невідомі.
Медики, які прибули на місце події, повідомили, що в районі панував хаос, всюди було розбите скло, а поранені люди лежали непритомні на дорозі та тротуарі біля автобусної зупинки.
ЗМІ пишуть, що терористи, які відкрили вогонь, використовували імпровізований пістолет-кулемет Карло, також відомий як Карл Густав.
Цей імпровізований пістолет зазвичай виготовляють у нелегальних майстернях на Західному березі, його використовували в численних палестинських атаках у минулому.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зараз проводить оцінку ситуації разом із керівниками служб безпеки.
Після стрілянини в Єрусалимі, ізраїльські військові оточують кілька палестинських сіл на околицях Рамалли на Західному березі.
За попередніми даними, двоє палестинських терористів вирушили з сіл Аль-Кубейба і Катанна, розташованих на захід від перехрестя і за Зеленою лінією. Війська також були відправлені для проведення обшуків разом з поліцією, яка шукає в цьому районі потенційних спільників.