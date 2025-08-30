Премьер-министр хуситов погиб в результате израильского авиаудара по столице Йемена
Премьер-министр правительства хуситов Ахмед аль-Рахави погиб в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Гибель премьера хуситов и нескольких чиновников
Как сообщает издание Politico, нападение на Аль-Рахави и членов его правительства произошло 28 августа во время очередного заседания, где обсуждались итоги годовой работы.
В заявлении хуситы признали, что вместе с главой правительства погибли несколько министров. Кроме того, часть чиновников получили ранения, в том числе тяжелые.
По данным СМИ, Аль-Рахави был премьер-министром правительства хуситов с августа 2024 года.
Недавно Армия обороны Израиля сообщила, что ее военные нанесли удар по военным объектам хуситов в Сане, столице Йемена.
Авиаудар Израиля 28 августа совпал с показом речи лидера хуситов на их телеканале, в которой прозвучали обещания мести. По информации AP, хуситские чиновники собрались специально, чтобы посмотреть эту запись.
Хуситы уже длительное время осуществляют атаки на Израиль. Их ракетно-дроновые удары усилились после возобновления боевых действий Израилем против группировки ХАМАС (признанной террористической в США, ЕС, Германии и большинстве стран Запада) в секторе Газа.
Лидеры хуситов заявляют, что удары будут продолжаться, пока израильская армия не прекратит операции в секторе Газа.