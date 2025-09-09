Польша анонсировала закрытие границы с Беларусью из-за военных учений Запад-2025, которые в конце этой недели соседняя страна начнет вместе с Россией. Также Литва усилит охрану границ.

Туск о закрытии Польшей границы с Беларусью

В связи с российско-белорусскими учениями Запад-2025 Польша закрывает границы с Беларусью, включая железнодорожные переходы, заявил премьер-министр Дональд Туск. Это планируется сделать в ночь на пятницу, 12 сентября.

Туск подчеркнул, что ответом на такие агрессивные российско-белорусские маневры будут учения польской армии и союзных сил.

Премьер-министр подчеркнул, что со стороны РФ и Белоруссии есть и другие провокации, как на территории страны, так и за ее пределами.

Крупнейшие российско-белорусские военные учения года Запад-2025 пройдут с 12 по 16 сентября. Согласно анонсу, в учениях примут участие тысячи военнослужащих и современная военная техника.

Литва во время учений Запад-2025 усилит охрану границ

Литовская пограничная служба значительно усилит охрану границ во время совместных военных учений Беларуси и России Запад 2025 года.

Как сообщает литовская пограничная служба, будет проводиться активное наблюдение за границей, патрулирование и другие меры по ее контролю не только силами пограничной службы, но и посредством структур системы национальной обороны и Литовского союза стрелков.

— Во время указанных учений остается вероятность нарушения границы и провокаций против Литвы на внешней границе, будет обеспечено оперативное реагирование на возможные инциденты различного характера с использованием как усиленных сил, так и дополнительных технических средств контроля границы, уголовной разведки и другие средства, а также существующей инфраструктуры, — отметили пограничники.

Во время учений Запад-2025 года пограничная служба также будет осуществлять дополнительные мероприятия по обмену информацией и координации действий как на национальном, так и на международном уровне.

