Польща анонсувала закриття кордону з Білоруссю через військові навчання Запад-2025, які наприкінці цього тижня сусідня країна розпочне разом з Росією. Також Литва посилить охорону кордонів.

Туск про закриття Польшею кордону з Білоруссю

У зв’язку з російсько-білоруськими навчання Захід-2025 Польща закриває кордони з Білоруссю, включаючи залізничні переходи, заявив прем’єр-міністр Дональд Туск. Це планують зробити у ніч на п’ятницю, 12 вересня.

Туск наголосив, що відповіддю на такі агресивні російсько-білоруські маневри будуть навчання польської армії та союзних сил.

Прем’єр-міністр наголосив, що з боку РФ та Білорусі є й інші провокації, як на території країни, так і за її межами.

Найбільші російсько-білоруські військові навчання року Захід-2025 пройдуть з 12 по 16 вересня. Згідно з анонсом, у навчаннях візьмуть участь тисячі військовослужбовців та сучасна військова техніка.

Литва під час навчань Захід-2025 посилить охорону кордонів

Литовська прикордонна служба значно посилить охорону кордонів під час спільних військових навчань Білорусі та Росії Запад 2025.

Як повідомляє литовська прикордонна служба, буде проводитися активне спостереження за кордоном, патрулювання та інші заходи з його контролю не лише силами прикордонної служби, а й за допомогою структур системи національної оборони та Литовського союзу стрільців.

– Під час зазначених навчань… залишається ймовірність порушення кордону та провокацій проти Литви на зовнішньому кордоні, буде забезпечено оперативне реагування на можливі інциденти різного характеру з використанням як посилених сил, так і додаткових технічних засобів контролю кордону, кримінальної розвідки та інші засоби, а також існуючої інфраструктури, – зазначили прикордонники.

Під час навчань Захід 2025 прикордонна служба також здійснюватиме додаткові заходи з обміну інформацією та координації дій як на національному, так і на міжнародному рівні.

