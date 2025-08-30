Руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о масштабных информационных атаках во время активной фазы российско-белорусских учений Запад-2025, которые состоятся в сентябре в Беларуси.

Об этом глава ГУР сообщил на международном форуме Информационная война: от сопротивления к устойчивости в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Россия готовит информационные атаки во время учений Запад-2025: что известно

По его словам, активная фаза стартует 12 сентября, и именно тогда ожидается безумная волна информационного обострения.

Сейчас смотрят

— Сейчас идет волна нагнетания ситуации, а с начала активной фазы, которая начнется 12 сентября, будет безумная волна информационного обострения. Вбросы будут идти абсолютно со всех сторон — 90% с российской, 10% — другие. Будет нагнетаться истерия, — сказал Буданов.

Глава ГУР пояснил, что учения направлены на отработку маневров на западном направлении.

— То есть они будут разыгрывать определенные элементы будущей войны, не в Украине. Тут речь идет уже о символе или знаке, скажем так, для европейских стран. А первыми будут именно страны Балтии, — считает Буданов.

Ранее Буданов заявлял, что Россия готовится к будущей масштабной войне и планирует до 2036 года потратить на перевооружение около $1,1 трлн.

Он назвал эту программу вооружения РФ самой масштабной со времен распада Советского Союза.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.