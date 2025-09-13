США предложат участникам G7 создать правовой механизм для конфискации замороженных активов РФ и ввести пошлины до 100% против Китая и Индии за импорт нефти России.

США призывают G7 ввести санкции против российской нефти

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, США планируют призвать страны G7 разработать юридический механизм для изъятия замороженных российских активов и рассмотреть возможность направления этих средств в поддержку оборонных потребностей Украины.

Издание пишет, что около $300 млрд таких активов размещены в Европе.

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По информации источников, американские чиновники провели отдельные консультации с европейскими коллегами относительно постепенного изъятия замороженных активов РФ как средства усиления давления на Москву и побуждения к переговорному процессу.

Сейчас доходы от этих активов используются для финансирования кредитов Украине.

Кроме того, США предлагают G7 ввести пошлины до 100% против Китая и Индии за импорт нефти РФ, чтобы усилить экономическое давление на президента России и чтобы война в Украине закончилась.

Как сообщают источники, предложение также содержит ряд дополнительных санкций, в частности: ограничения “теневого флота” РФ, санкции против Роснефти, а также запрет на страхование морских перевозок.

К тому же, предлагается ввести санкции против компаний, поддерживающих военно-промышленный комплекс РФ, региональных банков, а также запретить предоставление услуг в сфере искусственного интеллекта и финансовых технологий в специальных экономических зонах России.

К тому же, как информировал источник Минфина Канады, министры финансов стран G7 обсудили дальнейшие меры по усилению давления на Россию с целью прекращения ее войны против Украины.

В ходе встречи стороны договорились ускорить обсуждение дальнейшего использования замороженных российских активов.

Также министры договорились изучить другие механизмы, которые позволили бы еще больше увеличить финансовую поддержку Украины.

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