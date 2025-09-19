Европейский Союз в рамках 19-го пакета санкций против России предлагает запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ) на свою территорию до 1 января 2027 года.

Об этом заявили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, сообщает Европейская правда.

ЕС запрещает импорт российского сжиженного газа

В Евросоюзе приняли решение постепенно отказаться от российского сжиженного природного газа.

Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, экономика России в значительной степени зависит от доходов от ископаемого топлива, поэтому ограничения на импорт СПГ имеют целью сократить эти поступления.

— Военная экономика России держится на доходах от ископаемого топлива. Мы хотим сократить эти доходы. Поэтому мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки, — заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии добавила, что Европа готова “перекрыть кран” российского газа.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что полный отказ от российского сжиженного газа запланирован до конца следующего года.

По ее словам, ЕС стремится ускорить процесс и до 1 января 2027 года полностью прекратить закупки этого энергоносителя.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия утвердила предложение по 19-му пакету санкций после координации с G7 и учета давления Дональда Трампа.

По информации СМИ, в пакет могли войти ограничения для российских банков и энергетических компаний, меры в отношении платежных систем, криптобирж и экспорта нефти.

