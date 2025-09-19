Європейський Союз у рамках 19-го пакета санкцій проти Росії пропонує заборонити імпорт російського скрапленого газу (СПГ) на свою територію до 1 січня 2027 року.

Про це заявили президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас, повідомляє Європейська правда.

ЄС забороняє імпорт російського скрапленого газу

У Євросоюзі ухвалили рішення поступово відмовитися від російського скрапленого природного газу.

Як зазначила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, економіка Росії значною мірою залежить від доходів від викопного палива, тож обмеження на імпорт СПГ мають на меті скоротити ці надходження.

— Військова економіка Росії тримається на доходах від викопного палива. Ми хочемо скоротити ці доходи. Тому ми забороняємо імпорт російського СПГ на європейські ринки, – заявила фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії додала, що Європа готова “перекрити кран” російського газу.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас повідомила, що повна відмова від російського скрапленого газу запланована до кінця наступного року.

За її словами, ЄС прагне пришвидшити процес і до 1 січня 2027 року повністю припинити закупівлі цього енергоносія.

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія затвердила пропозицію щодо 19-го пакета санкцій після координації з G7 та врахування тиску Дональда Трампа.

За інформацією ЗМІ, до пакета могли увійти обмеження для російських банків і енергетичних компаній, заходи щодо платіжних систем, криптобірж і експорту нафти.

