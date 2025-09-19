Европейская Комиссия утвердила предложение о новом, 19-м пакете санкций Евросоюза против России.

Об этом журналистам в Брюсселе сообщила главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, сообщает Европейская правда.

Еврокомиссия приняла предложение 19-го пакета санкций против РФ: что известно

— 19-й пакет будет представлен сегодня во второй половине дня президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и высоким представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас, — сообщила Пиньо.

Стоит отметить, что точное время презентации пока не назвали.

Напомним, что для принятия 19-го пакета санкций против РФ его должны единогласно принять все 27 государств-членов ЕС.

Что должно войти в 19-й пакет санкций против РФ

По информации Bloomberg, в 19-й пакет санкций ЕС могут войти ограничения для ряда российских банков и энергетических компаний, а также меры в отношении платежных систем, криптобирж и экспорта нефти.

ЕС также рассматривает ограничения против индийских и китайских компаний, поддерживающих российскую нефтяную торговлю.

Эту информацию подтвердили и в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

В ЦПД отметили, что новый санкционный пакет должен максимально усилить экономическое давление и сократить военный бюджет Кремля.

— Среди ключевых мер — ускоренное прекращение импорта российского сжиженного природного газа и усиление ограничений на вторичный экспорт российских энергоресурсов, — добавили в ЦПД.

Кроме того, дополнительные ограничения коснутся российских криптобирж, энергетических компаний и теневого флота РФ.

