Еврокомиссия одобрила предложение о 19-м пакете санкций против России
Европейская Комиссия утвердила предложение о новом, 19-м пакете санкций Евросоюза против России.
Об этом журналистам в Брюсселе сообщила главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, сообщает Европейская правда.
Еврокомиссия приняла предложение 19-го пакета санкций против РФ: что известно
— 19-й пакет будет представлен сегодня во второй половине дня президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и высоким представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас, — сообщила Пиньо.
Стоит отметить, что точное время презентации пока не назвали.
Напомним, что для принятия 19-го пакета санкций против РФ его должны единогласно принять все 27 государств-членов ЕС.
Что должно войти в 19-й пакет санкций против РФ
По информации Bloomberg, в 19-й пакет санкций ЕС могут войти ограничения для ряда российских банков и энергетических компаний, а также меры в отношении платежных систем, криптобирж и экспорта нефти.
ЕС также рассматривает ограничения против индийских и китайских компаний, поддерживающих российскую нефтяную торговлю.
Эту информацию подтвердили и в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
В ЦПД отметили, что новый санкционный пакет должен максимально усилить экономическое давление и сократить военный бюджет Кремля.
— Среди ключевых мер — ускоренное прекращение импорта российского сжиженного природного газа и усиление ограничений на вторичный экспорт российских энергоресурсов, — добавили в ЦПД.
Кроме того, дополнительные ограничения коснутся российских криптобирж, энергетических компаний и теневого флота РФ.