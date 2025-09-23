Украина не видит желания со стороны Китая завершить войну. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Китай не заинтересован в завершении войны

— Мы не видим желания со стороны Китая закончить эту войну, я этого не чувствую, полностью они не заинтересованы, я не знаю почему, конечно, все мы можем быть экспертами в кавычках, мы можем сказать, что смотрите, это из-за экономики или из-за истории, но мы действительно этого не знаем, — сказал Зеленский.

Он добавил, что “Дональд Трамп действительно тот, кто может коренным образом изменить эту ситуацию”.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа состоялась 23 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Сейчас смотрят

После разговора с украинским президентом Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Украина при финансовой поддержке Европы и НАТО способна победить в войне против России и восстановить свои границы.

По его словам, это возможно при условии консолидированной помощи со стороны европейских партнеров.

Кроме того, президент США пообещал продавать НАТО оружие для дальнейшей поддержки Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.