Китай не демонстрирует желания остановить войну: Зеленский после встречи с Трампом
Украина не видит желания со стороны Китая завершить войну. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Китай не заинтересован в завершении войны
— Мы не видим желания со стороны Китая закончить эту войну, я этого не чувствую, полностью они не заинтересованы, я не знаю почему, конечно, все мы можем быть экспертами в кавычках, мы можем сказать, что смотрите, это из-за экономики или из-за истории, но мы действительно этого не знаем, — сказал Зеленский.
Он добавил, что “Дональд Трамп действительно тот, кто может коренным образом изменить эту ситуацию”.
Напомним, встреча Зеленского и Трампа состоялась 23 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
После разговора с украинским президентом Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Украина при финансовой поддержке Европы и НАТО способна победить в войне против России и восстановить свои границы.
По его словам, это возможно при условии консолидированной помощи со стороны европейских партнеров.
Кроме того, президент США пообещал продавать НАТО оружие для дальнейшей поддержки Украины.