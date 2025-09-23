Україна не бачить бажання з боку Китаю завершити війну. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Китай не зацікавлений у завершення війни

– Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити цю війну, я цього не відчуваю, повністю вони не зацікавлені, я не знаю чому, звичайно, всі ми можемо бути експертами в лапках, ми можемо сказати, що дивіться, це через економіку чи через історію, але ми дійсно того не знаємо, – сказав Зеленський.

Він додав, що “Дональд Трамп дійсно це той, хто може докорінно змінити цю ситуацію”.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і Трампа відбулася 23 вересня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Після розмови з українським президентом Дональд Трамп написав у соціальній мережі Truth Social, що Україна за фінансової підтримки Європи та НАТО здатна перемогти у війні проти Росії та відновити свої кордони.

За його словами, це можливо за умови консолідованої допомоги з боку європейських партнерів.

Крім того, президент США пообіцяв продавати НАТО зброю для подальшої підтримки України.

