Государственный секретарь Марко Рубио сегодня, 24 сентября, должен встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом свидетельствует график главы американской дипломатии на сайте Госдепа США.

Встреча Рубио – Лавров в Нью-Йорке 24 сентября

Согласно графику, переговоры Рубио с Лавровым запланированы на 12:00 по местному времени (19:00 – по киевскому).

Сейчас смотрят

Российские СМИ пишут, что глава МИД страны-агрессора уже прилетел в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН.

По их данным, самолет Лаврова прибыл в США в облет всех стран за 11 часов 40 минут.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при финансовой поддержке Европы и НАТО способна победить и восстановить свои границы.

Он отметил, что пришел к такому выводу, когда полностью понял военную и экономическую ситуацию Украины и России, увидев экономические проблемы в РФ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.