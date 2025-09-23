Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов НАТО, не будут, если они не совершают агрессивных действий.

Об этом он сказал в интервью CBS News, которое приводит пресс-служба Госдепа.

Рубио не обещает, что НАТО будет сбивать самолеты РФ

У госсекретаря США спросили, готовы ли США участвовать в сбивании российских истребителей, если они снова вторгнутся в воздушное пространство союзников.

– Я не думаю, что кто-то говорил о сбивании российских самолетов, если они не атакуют. Я думаю, что вы видели, как НАТО реагирует на эти вторжения так, как мы реагируем на них всегда, а именно: когда они входят в ваше воздушное пространство или вашу оборонную зону, вы поднимаетесь и перехватываете их, – сказал Рубио.

Он подчеркнул, что “именно это сделало НАТО, и именно это НАТО будет делать и в дальнейшем”.

Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты являются партнером и важнейшим членом НАТО.

Он повторил слова постпреда США в ООН Майка Волца, который накануне сказал, что Вашингтон будет работать с союзниками, чтобы защитить каждый сантиметр территории НАТО. Это обязательство остается неизменным.

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Над Финским заливом самолеты РФ без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и оставались там около 12 минут.

