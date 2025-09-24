Державний секретар Марко Рубіо сьогодні, 24 вересня, має зустрітися з міністром закордонних справ РФ Сергієм Ларовим.

Про це свідчить графік глави американської дипломатії на сайті Держдепу США.

Зустріч Рубіо – Лавров у Нью-Йорку 24 вересня

Згідно з графіком, переговори Рубіо з Лавровим заплановані на 12:00 за місцевим часом (19:00 – за київським).

Російські медіа пишуть, що глава МЗС країни-агресора вже прилетів до Нью-Йорка для участі у 80-й сесії Генасамблеї ООН.

За їхніми даними, літак Лаврова прибув до США в обліт усіх країн за 11 годин 40 хвилин.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Україна за фінансової підтримки Європи та НАТО здатна перемогти та відновити свої кордони.

Він зауважив, що дійшов такого висновку, коли повністю зрозумів військову та економічну ситуацію України й Росії, коли побачивши економічні проблеми в РФ.

