Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно рассмотреть якобы очень хорошее предложение о прекращении войны с Россией.

Об этом Лукашенко заявил по итогам встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Что предложил Лукашенко Зеленскому

Как утверждает Лукашенко, они с Путиным обсуждали якобы очень хорошее предложение мирного урегулирования российско-украинской войны, которое лежит на столе переговоров.

По его словам, его уже услышали представители США во время встречи американского президента Дональда Трампа и кремлевского диктатора на Аляске.

— Чтобы не потерять всю Украину, Владимир Александрович (Зеленский, — Ред.) должен не только разговаривать, но и согласиться на выгодные для него условия, которые в целом одобрили американцы, — заявил Лукашенко.

В то же время он выразил желание лично просто поговорить с президентом Украины.

Кроме этого, Лукашенко ответил на намеки Зеленского о том, что Кремль может стать целью украинских ударов.

Он утверждает, что заявлять можно якобы обо всем, а также спросил о последствиях, если Москва нанесет удары по Банковой.

