В Беларуси заявили о размещении Орешника на своей территории
Беларусь якобы разместила на своей территории российский баллистический комплекс Орешник.
Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на заседании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в честь Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, сообщают российские пропагандисты.
Что говорят в Беларуси о размещении Орешника
Глава МИД цинично заявил, что размещение Орешника на территории Беларуси означает не “бездумную гонку вооружений”, а якобы только оборонный подход.
Недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что якобы этот комплекс уже в пути.
А перед этим Лукашенко заявлял, что якобы готов разместить на территории Беларуси по меньшей мере десяток Орешников.
В августе Беларусь анонсировала, что на совместных с Россией военных учениях Запад-2025 отработают планирование применения ядерного оружия и баллистических ракет.
В ноябре 2024 года в Пентагоне заявили, что Россия создала баллистическую ракету средней дальности Орешник на основе модели межконтинентальной ракеты РС-26 Рубеж.
Факты ICTV сообщали, что известно об особенностях и технических характеристиках ракеты Орешник.