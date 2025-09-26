Беларусь якобы разместила на своей территории российский баллистический комплекс Орешник.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на заседании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в честь Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, сообщают российские пропагандисты.

Что говорят в Беларуси о размещении Орешника

Глава МИД цинично заявил, что размещение Орешника на территории Беларуси означает не “бездумную гонку вооружений”, а якобы только оборонный подход.

Недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что якобы этот комплекс уже в пути.

А перед этим Лукашенко заявлял, что якобы готов разместить на территории Беларуси по меньшей мере десяток Орешников.

В августе Беларусь анонсировала, что на совместных с Россией военных учениях Запад-2025 отработают планирование применения ядерного оружия и баллистических ракет.

В ноябре 2024 года в Пентагоне заявили, что Россия создала баллистическую ракету средней дальности Орешник на основе модели межконтинентальной ракеты РС-26 Рубеж.

Факты ICTV сообщали, что известно об особенностях и технических характеристиках ракеты Орешник.

