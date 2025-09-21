Около 10 стран в понедельник на саммите перед ежегодным собранием лидеров на Генеральной Ассамблее ООН официально признают независимое государство Палестина.

Австралия, Великобритания и Канада 21 сентября официально признали Палестину независимым государством.

Какой статус имеет Палестина сейчас

Организация освобождения Палестины провозгласила независимое Палестинское государство в 1988 году, и большинство стран Глобального Юга быстро его признали. Сегодня это сделали 147 из 193 государств — членов ООН. Последней была Мексика в январе.

Главный союзник Израиля, Соединенные Штаты, давно заявляют, что признают государство Палестина, но только после того, как палестинцы договорятся с Израилем о “решении в формате двух государств”.

До последних недель ведущие европейские государства придерживались той же позиции.

Однако никаких таких переговоров не проводилось с 2014 года, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что государства Палестина никогда не будет.

Делегация, представляющая государство Палестина, имеет статус наблюдателя в Организации Объединенных Наций, но без права голоса. Независимо от того, сколько стран признают палестинскую независимость, полноправное членство в ООН потребует одобрения Совета Безопасности, где Вашингтон имеет право вето.

Палестинские дипломатические миссии в мире контролируются Палестинской администрацией, которая международно признана в качестве представительного органа палестинского народа.

Палестинская администрация, возглавляемая президентом Махмудом Аббасом, осуществляет ограниченное самоуправление на части территории Западного берега, оккупированного Израилем, в соответствии с соглашениями с Израилем.

Она выдает палестинские паспорта и управляет системами здравоохранения и образования Палестины.

Сектор Газа находится под управлением боевой группировки ХАМАС с 2007 года, когда она вытеснила движение ФАТХ Аббаса после короткой гражданской войны, хотя Палестинская администрация до сих пор финансирует значительную часть зарплат.

Большинство ведущих государств, за исключением США после того, как президент Дональд Трамп перенес американское посольство в Иерусалим, имеют свои главные дипломатические миссии в Тель-Авиве, поскольку они не признают Иерусалим столицей Израиля.

В то же время около 40 государств имеют консульские представительства в Рамалле на Западном берегу или в Восточном Иерусалиме — территории, аннексия которой Израилем не признана международным сообществом и которую палестинцы хотят сделать своей столицей.

К таким странам относятся:

Китай;

Россия;

Япония;

Германия;

Канада;

Дания;

Египет;

Иордания;

Тунис;

Южная Африка.

Государства, которые планируют признать Палестину, не уточнили, какие изменения это повлечет за собой в их дипломатическом представительстве.

Какие государства обещают признать Палестину

Великобритания, Франция, Канада, Австралия и Бельгия заявили, что в этом месяце, примерно во время проведения Генеральной Ассамблеи ООН, признают государство Палестина.

Лондон отметил, что может отложить это решение, если Израиль предпримет шаги для облегчения гуманитарного кризиса в Газе и обязуется к долгосрочному мирному процессу.

По словам этих стран, такие действия имеют целью усилить давление на Израиль, чтобы он прекратил разрушительное наступление на Газу, ограничил строительство новых еврейских поселений на оккупированном Западном берегу и вновь присоединился к мирному процессу с палестинцами.

Президент Франции Эммануэль Макрон, первый лидер крупной западной державы, поддержавший признание, заявил, что этот шаг будет сопровождаться обязательством Палестинской администрации провести реформы, которые улучшат палестинское управление и сделают ее более надежным партнером в послевоенном управлении Газой.

Что означает признание Палестины

Те, кто считает признание лишь жестом, указывают на ограниченное влияние в конфликте таких стран, как Китай, Индия, Россия и многие арабские государства, которые признали палестинскую независимость десятилетия назад.

Без полноправного членства в ООН или контроля над собственными границами Палестинская администрация имеет лишь ограниченные возможности для ведения двусторонних отношений. На палестинских территориях нет официальных посольств, и страны не могут свободно направлять туда дипломатов.

Израиль ограничивает доступ товаров, инвестиций, а также образовательных или культурных обменов. Палестинских аэропортов не существует.

На Западный берег, который не имеет выхода к морю, можно добраться только через Израиль или через контролируемую Израилем границу с Иорданией, а Израиль контролирует весь доступ к сектору Газа.

В то же время страны, планирующие признание, а также сама Палестинская администрация утверждают, что это будет больше, чем пустой жест.

Посол Палестины в Великобритании Гусам Зомлот заявил, что это может привести к партнерствам между субъектами на равных условиях.

Это также может заставить страны пересмотреть отдельные аспекты их отношений с Израилем, сказал Винсент Фин, бывший генеральный консул Великобритании в Иерусалиме.

В случае с Великобританией это может привести к запрету продукции, происходящей из израильских поселений на оккупированных палестинских территориях, даже если практическое влияние на экономику Израиля будет минимальным.

Реакция Израиля и США

Израиль, который сталкивается с мировым осуждением из-за своих действий в войне в Газе, заявляет, что признание станет наградой для ХАМАС за атаки, которые спровоцировали войну в октябре 2023 года.

После десятилетий формальной приверженности мирному процессу, который должен был завершиться палестинской независимостью, Израиль в настоящее время возглавляет наиболее праворадикальное правительство, в состав которого входят партии, поклявшиеся сделать невозможным создание государства Палестина.

Нетаньяху заявляет, что Израиль никогда не откажется от окончательного контроля над безопасностью в Газе и на Западном берегу.

Соединенные Штаты решительно выступают против шагов своих европейских союзников по признанию.

В ответ они ввели санкции против палестинских чиновников, в частности запретили Аббасу и другим представителям Палестинской администрации участвовать в Генеральной Ассамблее ООН путем отказа в визах и их отзыва.

