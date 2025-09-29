У понеділок, 29 вересня, Білий дім оприлюднив 20-пунктовий план щодо припинення вогню та подальших кроків у Секторі Гази.

Серед пунктів плану – президент США Дональд Трамп має очолити міжнародну Раду миру, яка управлятиме та відновлюватиме Сектор Гази, передбачаючи завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС та перехід до миру, пише The Hill.

Трамп закликав ХАМАС прийняти мирний план

– Настав час для ХАМАС прийняти умови плану, який ми сьогодні представили. Це вже інший ХАМАС, ніж той, з яким ми мали справу, адже загинуло понад 20 тис. осіб, – цитує слова Трампа CNN.

Він додав, що керівництво угруповання “було знищене тричі”, тож тепер переговори проходитимуть з іншими людьми, “ніж ті, з якими ми стикалися протягом останніх чотирьох-п’яти років”.

Президент США додав, що Ізраїль та інші союзники погодилися з його 20-пунктовим планом, але все ще потрібно переконати ХАМАС підписати угоду.

Раніше він попереджав, що якщо ХАМАС відкине план, США підтримають подальший наступ Ізраїлю в Газі.

– Якщо ХАМАС відхилить угоду – а таке завжди можливо – то вони залишаться єдиними, хто проти, – сказав Трамп, звертаючись до прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Прем’єр-міністр Ізраїлю в свою чергу заявив, що підтримує план Трампа щодо завершення війни в Газі, назвавши його “вирішальним кроком” до припинення війни та досягнення миру на Близькому Сході.

За його словами, сьогодні зроблено “вирішальний крок як до завершення війни в Газі, так і до створення передумов для значного просування миру на Близькому Сході”.

– Я підтримую ваш план щодо завершення війни в Газі, який відповідає нашим військовим цілям. Він поверне всіх наших заручників в Ізраїль, ліквідує військові можливості ХАМАС та його політичне управління й гарантує, що Газа більше ніколи не становитиме загрози для Ізраїлю, – додав він.

Що передбачає план Трампа щодо припинення вогню у Газі

Всеосяжний план президента Дональда Дж. Трампа щодо завершення конфлікту в Газі.

Газа стане зоною, вільною від радикалізму і терору, яка не становитиме загрози своїм сусідам.

Газа буде відбудована для блага її мешканців, “які вже надто багато страждали”.

Якщо обидві сторони погодяться з цією пропозицією, війна негайно завершиться. Ізраїльські війська відступлять на погоджену лінію для підготовки до звільнення заручників. У цей час усі військові дії, включно з авіаційними та артилерійськими ударами, будуть припинені, а лінії фронту залишаться замороженими до виконання умов для повного поетапного виведення.

Протягом 72 годин після публічного прийняття Ізраїлем цієї угоди всі заручники – живі й загиблі – будуть повернуті.

Після повернення всіх заручників Ізраїль звільнить 250 довічно ув’язнених, а також 1 700 жителів Гази, затриманих після 7 жовтня 2023 року, включно з усіма жінками та дітьми. За кожного ізраїльського заручника, чиї останки будуть повернуті, Ізраїль передасть останки 15 загиблих мешканців Гази.

Після повернення всіх заручників члени ХАМАС, які погодяться на мирне співіснування та роззброєння, отримають амністію. Ті, хто захоче залишити Газу, зможуть безпечно виїхати до країн, готових їх прийняти.

З моменту прийняття цієї угоди в Газу негайно буде направлена повна гуманітарна допомога. Мінімальні обсяги допомоги відповідатимуть положенням угоди від 19 січня 2025 року, включно з відновленням інфраструктури (води, електрики, каналізації), лікарень і пекарень, а також із завезенням техніки для розбору завалів і відкриття доріг.

Доставка допомоги в Газу здійснюватиметься через ООН, її агентства, Червоний Півмісяць та інші міжнародні інституції, що не пов’язані зі сторонами конфлікту. Відкриття переходу Рафа у двох напрямках відбуватиметься за тією ж схемою, що й за угодою від 19 січня 2025 року.

Управління Газою здійснюватиме тимчасовий перехідний уряд у вигляді технократичного, аполітичного палестинського комітету, відповідального за щоденне забезпечення публічних послуг. До нього увійдуть кваліфіковані палестинці та міжнародні експерти під наглядом нової міжнародної перехідної структури – Ради миру, яку очолить президент Дональд Дж. Трамп. У її склад також увійдуть інші державні лідери, зокрема колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер. Рада визначатиме рамки та фінансування відновлення Гази до моменту, коли Палестинська автономія завершить реформу й зможе ефективно взяти під контроль сектор.

Буде розроблений економічний план Трампа з відновлення й розвитку Гази за участі експертів, які допомогли створити сучасні процвітаючі міста Близького Сходу. Будуть розглянуті інвестиційні пропозиції від міжнародних організацій для поєднання безпекових і управлінських структур та залучення інвестицій, що створять робочі місця, можливості та надію для майбутнього Гази.

Буде створена спеціальна економічна зона з пільговими тарифами й умовами доступу, які узгодять з країнами-партнерами.

Ніхто не буде змушений залишати Газу, але ті, хто захоче виїхати, матимуть право виїхати й повернутися. Буде заохочення залишатися для побудови кращої Гази.

ХАМАС та інші угруповання погодяться не брати участі в управлінні Газою у будь-якій формі. Вся військова й терористична інфраструктура, зокрема тунелі та заводи зі зброї, буде знищена й не відновлюватиметься. Демілітаризацію Гази контролюватимуть незалежні монітори, які перевірятимуть процес виведення зброї з ужитку та програму викупу й реінтеграції, профінансовану міжнародною спільнотою.

Регіональні партнери гарантують виконання ХАМАС та іншими фракціями їхніх зобов’язань, аби нова Газа не становила загрози сусідам.

США працюватимуть з арабськими та міжнародними партнерами над створенням тимчасових Міжнародних сил стабілізації (ISF), які негайно розгорнуть у Газі. Вони навчатимуть і підтримуватимуть перевірені палестинські поліцейські сили та консультуватимуться з Йорданією й Єгиптом. ISF стане довгостроковим рішенням для внутрішньої безпеки, допомагатиме Ізраїлю та Єгипту охороняти кордони та запобігати ввезенню зброї, а також забезпечувати безпечний потік товарів для відновлення Гази.

Ізраїль не окуповуватиме й не анексуватиме Газу. Ізраїльські сили оборони (ЦАХАЛ) поступово передаватимуть контроль над територією ISF і повністю вийдуть із сектора, за винятком периметру безпеки, який збережеться до гарантій відсутності нової терористичної загрози.

Якщо ХАМАС відмовиться або затягуватиме виконання пропозиції, план реалізовуватимуть у районах, очищених від терору та переданих від ЦАХАЛ до ISF.

Буде започатковано міжрелігійний діалог на основі цінностей толерантності та мирного співіснування, щоб змінити наративи палестинців та ізраїльтян і показати переваги миру.

Після відновлення Гази й проведення реформи Палестинської автономії можуть виникнути умови для реального шляху до палестинського самовизначення та державності, що є прагненням палестинського народу.

США започаткують діалог між Ізраїлем і палестинцями для досягнення політичної перспективи мирного та заможного співіснування.

