Білий дім оприлюднив 20 пунктів мирного плану Трампа щодо Гази: що він передбачає
У понеділок, 29 вересня, Білий дім оприлюднив 20-пунктовий план щодо припинення вогню та подальших кроків у Секторі Гази.
Серед пунктів плану – президент США Дональд Трамп має очолити міжнародну Раду миру, яка управлятиме та відновлюватиме Сектор Гази, передбачаючи завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС та перехід до миру, пише The Hill.
Трамп закликав ХАМАС прийняти мирний план
– Настав час для ХАМАС прийняти умови плану, який ми сьогодні представили. Це вже інший ХАМАС, ніж той, з яким ми мали справу, адже загинуло понад 20 тис. осіб, – цитує слова Трампа CNN.
Він додав, що керівництво угруповання “було знищене тричі”, тож тепер переговори проходитимуть з іншими людьми, “ніж ті, з якими ми стикалися протягом останніх чотирьох-п’яти років”.
Президент США додав, що Ізраїль та інші союзники погодилися з його 20-пунктовим планом, але все ще потрібно переконати ХАМАС підписати угоду.
Раніше він попереджав, що якщо ХАМАС відкине план, США підтримають подальший наступ Ізраїлю в Газі.
– Якщо ХАМАС відхилить угоду – а таке завжди можливо – то вони залишаться єдиними, хто проти, – сказав Трамп, звертаючись до прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.
Прем’єр-міністр Ізраїлю в свою чергу заявив, що підтримує план Трампа щодо завершення війни в Газі, назвавши його “вирішальним кроком” до припинення війни та досягнення миру на Близькому Сході.
За його словами, сьогодні зроблено “вирішальний крок як до завершення війни в Газі, так і до створення передумов для значного просування миру на Близькому Сході”.
– Я підтримую ваш план щодо завершення війни в Газі, який відповідає нашим військовим цілям. Він поверне всіх наших заручників в Ізраїль, ліквідує військові можливості ХАМАС та його політичне управління й гарантує, що Газа більше ніколи не становитиме загрози для Ізраїлю, – додав він.
Що передбачає план Трампа щодо припинення вогню у Газі
Всеосяжний план президента Дональда Дж. Трампа щодо завершення конфлікту в Газі.
- Газа стане зоною, вільною від радикалізму і терору, яка не становитиме загрози своїм сусідам.
- Газа буде відбудована для блага її мешканців, “які вже надто багато страждали”.
- Якщо обидві сторони погодяться з цією пропозицією, війна негайно завершиться. Ізраїльські війська відступлять на погоджену лінію для підготовки до звільнення заручників. У цей час усі військові дії, включно з авіаційними та артилерійськими ударами, будуть припинені, а лінії фронту залишаться замороженими до виконання умов для повного поетапного виведення.
- Протягом 72 годин після публічного прийняття Ізраїлем цієї угоди всі заручники – живі й загиблі – будуть повернуті.
- Після повернення всіх заручників Ізраїль звільнить 250 довічно ув’язнених, а також 1 700 жителів Гази, затриманих після 7 жовтня 2023 року, включно з усіма жінками та дітьми. За кожного ізраїльського заручника, чиї останки будуть повернуті, Ізраїль передасть останки 15 загиблих мешканців Гази.
- Після повернення всіх заручників члени ХАМАС, які погодяться на мирне співіснування та роззброєння, отримають амністію. Ті, хто захоче залишити Газу, зможуть безпечно виїхати до країн, готових їх прийняти.
- З моменту прийняття цієї угоди в Газу негайно буде направлена повна гуманітарна допомога. Мінімальні обсяги допомоги відповідатимуть положенням угоди від 19 січня 2025 року, включно з відновленням інфраструктури (води, електрики, каналізації), лікарень і пекарень, а також із завезенням техніки для розбору завалів і відкриття доріг.
- Доставка допомоги в Газу здійснюватиметься через ООН, її агентства, Червоний Півмісяць та інші міжнародні інституції, що не пов’язані зі сторонами конфлікту. Відкриття переходу Рафа у двох напрямках відбуватиметься за тією ж схемою, що й за угодою від 19 січня 2025 року.
- Управління Газою здійснюватиме тимчасовий перехідний уряд у вигляді технократичного, аполітичного палестинського комітету, відповідального за щоденне забезпечення публічних послуг. До нього увійдуть кваліфіковані палестинці та міжнародні експерти під наглядом нової міжнародної перехідної структури – Ради миру, яку очолить президент Дональд Дж. Трамп. У її склад також увійдуть інші державні лідери, зокрема колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер. Рада визначатиме рамки та фінансування відновлення Гази до моменту, коли Палестинська автономія завершить реформу й зможе ефективно взяти під контроль сектор.
- Буде розроблений економічний план Трампа з відновлення й розвитку Гази за участі експертів, які допомогли створити сучасні процвітаючі міста Близького Сходу. Будуть розглянуті інвестиційні пропозиції від міжнародних організацій для поєднання безпекових і управлінських структур та залучення інвестицій, що створять робочі місця, можливості та надію для майбутнього Гази.
- Буде створена спеціальна економічна зона з пільговими тарифами й умовами доступу, які узгодять з країнами-партнерами.
- Ніхто не буде змушений залишати Газу, але ті, хто захоче виїхати, матимуть право виїхати й повернутися. Буде заохочення залишатися для побудови кращої Гази.
- ХАМАС та інші угруповання погодяться не брати участі в управлінні Газою у будь-якій формі. Вся військова й терористична інфраструктура, зокрема тунелі та заводи зі зброї, буде знищена й не відновлюватиметься. Демілітаризацію Гази контролюватимуть незалежні монітори, які перевірятимуть процес виведення зброї з ужитку та програму викупу й реінтеграції, профінансовану міжнародною спільнотою.
- Регіональні партнери гарантують виконання ХАМАС та іншими фракціями їхніх зобов’язань, аби нова Газа не становила загрози сусідам.
- США працюватимуть з арабськими та міжнародними партнерами над створенням тимчасових Міжнародних сил стабілізації (ISF), які негайно розгорнуть у Газі. Вони навчатимуть і підтримуватимуть перевірені палестинські поліцейські сили та консультуватимуться з Йорданією й Єгиптом. ISF стане довгостроковим рішенням для внутрішньої безпеки, допомагатиме Ізраїлю та Єгипту охороняти кордони та запобігати ввезенню зброї, а також забезпечувати безпечний потік товарів для відновлення Гази.
- Ізраїль не окуповуватиме й не анексуватиме Газу. Ізраїльські сили оборони (ЦАХАЛ) поступово передаватимуть контроль над територією ISF і повністю вийдуть із сектора, за винятком периметру безпеки, який збережеться до гарантій відсутності нової терористичної загрози.
- Якщо ХАМАС відмовиться або затягуватиме виконання пропозиції, план реалізовуватимуть у районах, очищених від терору та переданих від ЦАХАЛ до ISF.
- Буде започатковано міжрелігійний діалог на основі цінностей толерантності та мирного співіснування, щоб змінити наративи палестинців та ізраїльтян і показати переваги миру.
- Після відновлення Гази й проведення реформи Палестинської автономії можуть виникнути умови для реального шляху до палестинського самовизначення та державності, що є прагненням палестинського народу.
- США започаткують діалог між Ізраїлем і палестинцями для досягнення політичної перспективи мирного та заможного співіснування.