ХАМАС и представители Израиля обменялись списками израильских заложников и палестинских заключенных, которые должны быть освобождены в рамках обмена.

Об этом сообщает Reuters.

Обмен списками заложников между Израилем и ХАМАС

Обмен списками состоялся в Египте, где сейчас проходят переговоры по плану президента США Дональда Трампа о прекращении войны в Газе.

Сейчас смотрят

Это конкретный шаг к возможному обмену пленными между сторонами конфликта.

Ожидается, что сегодня к переговорам присоединится американская делегация — спецпредставитель Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, бывший посланник на Ближнем Востоке во время первого срока Трампа.

Министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер, близкий доверенный Беньямина Нетаньяху, присоединится к переговорам в среду.

Также ожидается участие премьер-министра Катара шейха Мохаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани и главы турецкой разведки Ибрагима Калина.

По словам источников, переговоры сосредоточены на двух главных вопросах: прекращение боевых действий и освобождение заложников.

ХАМАС требует полного вывода израильских войск из Газы. Группировка согласилась на создание палестинского «национального технократического органа» для управления анклавом.

Израиль требует разоружения ХАМАС. Группировка отказывается сдавать оружие.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с ультиматумом к ХАМАСу, призвав согласиться на мирное соглашение.

Он пригрозил в случае отказа невиданным адом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.