ХАМАС ответил на план Трампа: освобождение заложников и передача управления Газой
Группировка ХАМАС ответила на мирный план президента США Дональда Трампа по завершению войны в Секторе Газа.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Ответ ХАМАС на мирный план Трампа
Группировка передала ответ через посредников между правительством США и Газой.
Согласно тексту, ХАМАС согласился освободить всех пленных, захваченных во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года.
Речь идет как о живых, так и о погибших заложниках, в соответствии с планом обмена, предложенным Трампом.
Кроме того, группировка заявила о готовности передать управление Сектором Газа правительству Палестины “на основе палестинского национального консенсуса и поддержки арабов и ислама”.
— В этом контексте движение подтверждает готовность немедленно начать переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения, — говорится в заявлении ХАМАС относительно мирного плана президента США.
При этом в ХАМАС подчеркнули, что будущее Газы и Палестины будет решаться “в рамках комплексной палестинской национальной программы, в которой ХАМАС будет участвовать и вносить ответственный вклад”.
Одним из условий плана Трампа является отстранение ХАМАС от правительственных должностей в Палестине.
Глава по гуманитарным вопросам в ООН Том Флетчер заявил в сети Х, что план президента США “открывает окно возможностей” для доставки гуманитарной помощи в Сектор Газы и освобождения израильских заложников.
Страны Ближнего Востока выразили готовность поддержать американский план прекращения войны даже в случае, если ХАМАС не согласится на все его условия.
Дональд Трамп дал группировке время до 5 октября для ответа.
30 сентября он встретился в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и объявил о плане прекращения огня в Секторе Газа.