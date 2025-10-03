Группировка ХАМАС ответила на мирный план президента США Дональда Трампа по завершению войны в Секторе Газа.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Ответ ХАМАС на мирный план Трампа

Группировка передала ответ через посредников между правительством США и Газой.

Сейчас смотрят

Согласно тексту, ХАМАС согласился освободить всех пленных, захваченных во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

Речь идет как о живых, так и о погибших заложниках, в соответствии с планом обмена, предложенным Трампом.

Кроме того, группировка заявила о готовности передать управление Сектором Газа правительству Палестины “на основе палестинского национального консенсуса и поддержки арабов и ислама”.

— В этом контексте движение подтверждает готовность немедленно начать переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения, — говорится в заявлении ХАМАС относительно мирного плана президента США.

При этом в ХАМАС подчеркнули, что будущее Газы и Палестины будет решаться “в рамках комплексной палестинской национальной программы, в которой ХАМАС будет участвовать и вносить ответственный вклад”.

Одним из условий плана Трампа является отстранение ХАМАС от правительственных должностей в Палестине.

Глава по гуманитарным вопросам в ООН Том Флетчер заявил в сети Х, что план президента США “открывает окно возможностей” для доставки гуманитарной помощи в Сектор Газы и освобождения израильских заложников.

Страны Ближнего Востока выразили готовность поддержать американский план прекращения войны даже в случае, если ХАМАС не согласится на все его условия.

Дональд Трамп дал группировке время до 5 октября для ответа.

30 сентября он встретился в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и объявил о плане прекращения огня в Секторе Газа.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.