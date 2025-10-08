ХАМАС і представники Ізраїлю обмінялися списками ізраїльських заручників і палестинських в’язнів, які мають бути звільнені в межах обміну.

Про це повідомляє Reuters.

Обмін списками заручників між Ізраїлем і ХАМАС

Обмін списками відбувся в Єгипті, де зараз проходять переговори щодо плану президента США Дональда Трампа про закінчення війни в Газі.

Зараз дивляться

Це конкретний крок до можливого обміну полоненими між сторонами конфлікту.

Очікується, що сьогодні до переговорів приєднається американська делегація – спецпредставник Стів Віткофф і Джаред Кушнер, колишній посланець на Близькому Сході часів першої каденції Трампа.

Міністр зі стратегічних питань Ізраїлю Рон Дермер, близький довірений Беньяміна Нетаньягу, приєднається до переговорів у середу.

Також очікується участь прем’єр-міністра Катару шейха Мохаммеда бін Абдулрахмана аль-Тані та глави турецької розвідки Ібрагіма Калина.

За словами джерел, переговори зосереджуються на двох головних питаннях: припинення бойових дій і звільнення заручників.

ХАМАС вимагає повного виведення ізраїльських військ з Гази. Угруповання погодилося на створення палестинського “національного технократичного органу” для управління анклавом.

Ізраїль вимагає роззброєння ХАМАС. Угруповання відмовляється здавати зброю.

Раніше президент США Дональд Трамп виступив з ультиматумом до ХАМАСу, закликавши погодитися на мирну угоду.

Він пригрозив у разі відмови небаченим пеклом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.