Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил об “исчерпании импульса” для завершения войны против Украины, который появился после встречи кремлевского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

— Импульс, заданный на встрече в Анкоридже (на Аляске), оказался в значительной степени исчерпан действиями Запада, прежде всего европейцев, — заявил Сергей Рябков.

Реакция РФ на ракеты Tomahawk

Рябков прокомментировал также возможную поставку Украине американских дальнобойных ракет Томагавк (Tomahawk). По его словам, это будет означать кардинальное изменение ситуации, поэтому Москва призывает Белый дом ответственно подойти к возможной передаче Киеву этого вида вооружения.

В то же время Рябков заявил, что Москва не связывает возможную поставку Украине Томагавков с предложением России о добровольном продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях на год.

— Мы говорим о том, чтобы в течение года после официального истечения срока действия договора соблюдать центральные количественные ограничения, зафиксированные в этом договоре, но строго при условии, что Соединенные Штаты Америки в течение этого года не будут принимать меры со своей стороны, которые могут нарушить сложившийся паритет и баланс, — сказал Рябков.

Напомним, что 15 августа на Аляске встретились Дональд Трамп и Владимир Путин. Встреча длилась почти 3 часа. После Трамп назвал переговоры продуктивными, хотя полного согласия по ряду ключевых вопросов достичь не удалось. Обсуждалась война в Украине, однако и здесь конкретных договоренностей не было.

Впоследствии и Украина, и США предложили переговоры на уровне лидеров РФ и Украины, однако Путин фактически отказался, заявив, что Зеленский якобы должен приехать в Москву, если действительно хочет мира.

