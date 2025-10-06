Президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

Об этом сообщили в Белом доме.

Трамп о предоставлении ракет Tomahawk Украине

– Да, я уже в определенной степени принял решение, – заявил президент США, отвечая на вопрос журналиста, решил ли он уже поставлять Tomahawk в Украину.

Дональд Трамп добавил, что, прежде чем принять окончательное решение, он хотел бы узнать, с какой целью ракеты будут использованы.

— Я задам несколько вопросов. Я не ищу эскалации, — отметил он.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Венс в интервью телеканалу Fox News заявлял, что Белый дом ведет переговоры о предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk, однако окончательное решение должен принять Дональд Трамп.

Британское издание Telegraph писало, что Владимир Зеленский во время закрытой встречи с Трампом попросил его предоставить Украине ракеты Tomahawk.

По мнению Зеленского, такое оружие подтолкнет президента РФ Владимира Путина к переговорам.

Производителем ракет Tomahawk является компания RTX. Дальность удара ракет — до 1000 миль (1600 км).

