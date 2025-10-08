Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив про “вичерпання імпульсу” для завершення війни проти України, який з’явився після зустрічі кремлівського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа на Алясці.

Про це пишуть російські пропагандистські медіа.

– Імпульс, заданий на зустрічі в Анкориджі (на Алясці), виявився значною мірою вичерпаним діями Заходу, насамперед європейців, – заявив Сергій Рябков.

Реакція РФ на ракети Tomahawk

Рябков прокоментував також можливе постачання Україні американських далекобійних ракет Томагавк (Tomahawk). За його словами, це означатиме кардинальну зміну ситуації, тому Москва закликає Білий дім відповідально підійти до можливого передання Києву цього озброєння.

Водночас Рябков заявив, що Москва не пов’язує можливе постачання Україні Томагавків із пропозицією Росії про добровільне продовження Договору про стратегічні наступальні озброєння на рік.

— Ми говоримо про те, щоб протягом року після офіційного закінчення терміну дії договору дотримуватися центральних кількісних обмежень, зафіксованих у цьому договорі, але суворо за умови, що Сполучені Штати Америки протягом цього року не вживатимуть заходів зі свого боку, які можуть похитнути сформований паритет і баланс, — сказав Рябков.

Нагадаємо, що 15 серпня на Алясці зустрілися Дональд Трамп та Володимир Путін. Зустріч тривала майже 3 години. Після Трамп назвав переговори продуктивними, хоча повної згоди щодо низки ключових питань досягти не вдалося. Обговорювалася війна в Україні, однак і тут конкретних домовленостей не було.

Згодом і Україна, і США запропонували переговори на рівні лідерів РФ та України, проте Путін фактично відмовився, заявивши, що Зеленський нібито повинен приїхати до Москви, якщо дійсно хоче миру.

