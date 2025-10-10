За полтора месяца осени значительно возросло количество сообщений о дронах, которые незаконно нарушают воздушное пространство Европы.

Так, все больше БПЛА фиксируют над более чем десятком стран-членов ЕС, новые инциденты происходят чуть ли не ежедневно.

Среди встревоженных атаками оказались как минимум Польша, Германия, Норвегия, Швеция, Бельгия, Нидерланды, Литва, Латвия, Дания, Финляндия, Румыния и Франция.

Когда именно “неизвестные” дроны атаковали страны Европы осенью, какова была реакция и хроника событий, а также – как оценивает ситуацию и реакцию ЕС военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь – читайте в материале Фактов ICTV.

Российские дроны в Польше: что известно

Известно, что Польша оказалась среди европейских стран, которые больше всего страдают от атак дронов.

Самый известный инцидент произошел в ночь на 10 сентября, когда во время масштабного обстрела Украины польское воздушное пространство пересекли сразу 21 российский беспилотник.

Тогда обломки нашли в нескольких районах:

Люблинское воеводство в населенных пунктах: Чоснувка (уезд Бяльский), Чесники (уезд Замойский), Вирки (уезд Володавский), Кшивоверба-Колония (уезд Парчевский), Вогинь (уезд Радзинский); Великий Лан (повет Володавский), Заблоче-Колония (повет Бяльский), Выгалев (повет Парчевский), Бычавка Тшеча (повет Люблинский), Пшимярки (повет Билгорайский);

в Лодзинском воеводстве в Мнишеке (повет Опочинский);

в Варминско-Мазурском воеводстве: в Олесно (уезд Эльблонг);

в Мазовецком воеводстве: между Рабянами и Северином (уезд Венгровский) и в Новом Городе над Пилицей (уезд Груецкий);

Свентокшиское воеводство: в Чижеве Буского уезда, в Соботке Опатовского уезда, в Смыкове Келецкого уезда.

До этого польская сторона также фиксировала над своей территорией вражеские дроны и ракеты, но там их не сбивали, ведь объекты возвращались на территорию Украины.

Однако на этот раз польские и союзные авиационные силы решили нейтрализовать угрозу, – известно, что беспилотники были боевыми.

В результате атаки был поврежден жилой дом.

На обнаруженных беспилотниках нашли дополнительные топливные баки, которые, вероятно, использовали для увеличения дальности полета дронов.

В связи с инцидентом, с 13 сентября НАТО начало операцию Восточный страж для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Однако уже 15 сентября еще один беспилотник пришлось уничтожать над правительственными зданиями Варшавы.

Инцидент с “подозрительным воздушным объектом” повторился снова в ночь на 5 октября – недалеко от Варшавы заметили БПЛА.

Остатки беспилотника лежали в поле на значительном расстоянии друг от друга в селе Зарембы-Вархолы Островского уезда. Местные СМИ отмечали, что хотя польские службы сразу начали проверку, они предварительно исключили, что этот беспилотник мог упасть на территории Польши в результате очередных российских атак на Украину.

Германия: БПЛА над аэропортами и критической инфраструктурой

В недавнем отчете Национальной аэронавигационной службы Германии (DFS) отмечается, что в этом году было зарегистрировано 144 пролета дронов, 35 из которых – вблизи аэропорта Франкфурта.

В DFS Euronews отметили, что около 90 процентов зарегистрированных дронных рейсов осуществлялись вблизи аэропортов и в основном были обнаружены пилотами или авиадиспетчерами.

Согласно отчету, неясно, сколько из этих БПЛА использовалось для шпионажа.

Кроме того, 25 сентября “неизвестные” дроны, вероятно, шпионили за критической инфраструктурой в Германии. Такой версии придерживаются местные СМИ, которые ссылаются на собственные источники в силовых структурах.

Беспилотники заметили в немецкой земле Шлезвиг-Гольштайн над территорией завода концерна Thyssenkrupp. Уточняется, что речь идет о двух небольших дронах.

После этого группа БПЛА с так называемым главным дроном пролетела над университетской клиникой Киля.

Около 22:00 подобная группа появилась над прибрежной электростанцией и Северо-Восточным каналом.

Позже над Кильским заливом зафиксировали большой стационарный дрон и несколько небольших летающих объектов.

Над зданием Landeshaus Kiel, где расположена штаб-квартира парламента земли, также пролетела группа беспилотников.

Кроме того, дроны следили за нефтеперерабатывающим заводом Heide, который поставляет газ в аэропорт Гамбурга.

Отмечалось, что эти полеты отличались одной особенностью: дроны двигались параллельными траекториями, вероятно, для точного измерения объектов на земле, что свидетельствует об организованном наблюдении за критической инфраструктурой.

До этого, также в сентябре, подозрительные дроны заметили над военной базой Заниц в Мекленбурге-Передней Померании, а также – над командованием ВМС в Ростоке.

А 26 сентября несколько дронов заметили над северной немецкой землей Шлезвиг-Гольштейн, на границе с Данией.

Поздно вечером 2 октября Германии пришлось полностью остановить работу в аэропорту Мюнхена из-за появления подозрительных дронов.

В результате инцидента не смогли вылететь 17 рейсов с почти 3 тыс. пассажирами. Людям установили раскладные кровати, предоставили одеяла, напитки и закуски.

Кроме того, 15 прибывающих рейсов были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.

Норвегия: беспилотники возле аэропортов и военных баз

Так, 23 сентября воздушное пространство вокруг аэропорта Осло в Норвегии было закрыто примерно на три часа из-за наблюдения за “неизвестными” дронами, что привело к перенаправлению рейсов в ближайший аэропорт.

Уже через несколько дней, 28 сентября, дроны зафиксировали над большой военной базой Орланд в Норвегии.

Представитель объединенного штаба Норвегии Бриньяр Стордаль заявил, что минимум два беспилотника летали около часа в запретной зоне недалеко от Орланда – основной базы истребителей F-35 и ключевой базы НАТО.

Кроме того, дроны в запрещенной для полета зоне замечали возле аэропорта города Броннейсунд вечером в воскресенье, 28 сентября. Один из самолетов авиакомпании Widerøe пришлось перенаправить в другой аэропорт.

Инцидент повторился 30 сентября – там же, в аэропорту Броннейсунда пролетел “неизвестный” беспилотник. Полиция искала, кто именно запустил его, но так и не нашла.

Швеция – дроны возле военно-морской базы

Отмечается, что 26 сентября в Швеции заметили подозрительные дроны вблизи военно-морской базы в Карлскруне.

Речь идет о Мьокльосунде, где полиция наблюдала большой дрон, напоминавший те аппараты, которые недавно видели над Данией и в регионе Сконе.

Накануне вечером несколько жителей Стурке и Тюрке также сообщили о похожем аппарате.

По данным полиции, свидетели видели два дрона с красными и зелеными огнями.

Бельгия: шпионили за производителем оружия и военной базой

Сразу 15 дронов зафиксировали над военной базой Эльзенборн вблизи границы с Германией 2 октября.

А уже через несколько дней, 8 октября, о налете дронов на свои объекты сообщил европейский производитель оружия Thales – одна из крупнейших компаний по производству средств ПВО в Бельгии.

В компании подчеркнули, что необходимы четкие правила по глушению или сбиванию таких беспилотников.

Директор Thales Belgium Ален Кеврен отметил, что еще месяц назад дронов было заметно меньше.

Он добавил, что в компании приложили значительные усилия для установки систем обнаружения на своих объектах, поэтому могут использовать глушилки для блокирования сигналов управления дронов или вообще сбивать их.

Однако для этого нужно получить законодательное разрешение.

Нидерланды закрывали аэропорт

Известно, что 27 сентября Нидерланды вынуждены были закрывать взлетно-посадочную полосу Полдербан в аэропорту Схипхол после того, как пилоты и наблюдатели за самолетами предположили, что видели дрон.

В частности, в службу управления воздушным движением поступило несколько сообщений от пилотов, которые заявили, что видели беспилотник, летевший на высоте около 150 метров.

В целом королевская нидерландская военная полиция сообщает, что с начала года в аэропортах было зарегистрировано 22 случая вероятных дронов.

Литва дважды за месяц фиксировала БПЛА возле аэропорта

Отмечается, что дроны возле аэропорта в Вильнюсе фиксировали два дня подряд – 25 и 26 сентября. Каждый раз приходилось приостанавливать работу аэропорта.

Латвия – крушение дрона на границе

В восточной части Латвии 8 сентября разбился беспилотник, который залетел на территорию страны из Беларуси.

Дания: военные базы и аэропорты

Как сообщили 22 сентября, в Дании заметили дроны над пятью аэропортами – в Копенгагене, Ольборге, Биллунне, Эсбьерге и Сондерборге.

Власти считают, что это была скоординированная гибридная атака с “системным подходом” вблизи критической инфраструктуры.

Копенгагенский и Ольборгский аэропорты пришлось закрыть на несколько часов. По меньшей мере 15 рейсов пришлось перенаправить в другие аэропорты, отметили в FlightRadar.

А уже вечером 26 сентября “неизвестные” дроны заметили возле военных объектов Дании.

При этом точные локации и количество дронов в Минобороны страны не раскрывают.

Однако особое внимание привлекла ситуация на военной авиабазе Каруп – главной авиабазе Королевских ВВС Дании.

Там около 20:00 видели от одного до двух беспилотников – как над территорией базы, так и за ее пределами.

На некоторое время воздушное пространство закрывали для гражданской авиации, однако это не повлияло на рейсы, поскольку в Карупе отсутствует регулярное гражданское движение.

Отметим, что авиабаза Каруп является крупнейшим военным рабочим местом страны.

Здесь работают около 3,5 тыс. человек, дислоцируются все вертолеты Дании, функционирует сержантская школа и осуществляется контроль воздушного пространства.

Финляндия фиксирует беспилотник над гидроэлектростанцией

В финском городе Рованиеми 27 сентября зафиксировали полет дрона над гидроэлектростанцией.

Отметим, что Финляндия еще в августе 2025 года ввела бесполетные зоны над энергетическими объектами в качестве превентивной меры. Поэтому такие нарушения рассматриваются как потенциальная угроза национальной безопасности.

Румыния поднимала истребители F-16

Румыния является одной из стран, которые разрешили своим силовым структурам сбивать российские беспилотники, если те залетают в ее воздушное пространство.

Один из таких случаев произошел 8 сентября, когда российский дрон залетел в Румынию во время атаки на Украину.

Минобороны страны сообщило, что поднимало истребители F-16 для мониторинга воздушного пространства страны.

Повторно такая ситуация произошла 13 сентября – в Румынию залетел Шахед, его зафиксировали в 20 километрах от села Килия-Веке, прежде чем он исчез с радаров.

Румынские чиновники заявили, что самолет не пролетал над населенными пунктами и не представлял никакой опасности.

Франция – дроны над военной базой

Французские военные предупредили, что “неидентифицированные” дроны пролетели над военной базой Мурмелон-ле-Гран в ночь на 22 сентября

Там уточнили, что это были небольшие летательные аппараты, однако их появление привело к усилению мер безопасности на складе базы, где размещен 501-й танковый полк Франции, который обучал украинских солдат.

Как европейские лидеры реагируют на атаки дронов

Все эти инциденты вызвали немалое беспокойство среди европейских лидеров.

В частности, в ответ на постоянные атаки дронов, Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС сбивать российские дроны в их воздушном пространстве.

И хотя такие резолюции носят рекомендательный характер, часть стран-членов уже разрешила своим силовым структурам сбивать “неизвестные” беспилотники, если те вновь будут нарушать их воздушное пространство. Среди них – Литва, Польша, Великобритания, Венгрия, а также – Германия, которая как раз готовит к утверждению парламентом соответствующий законопроект (на данный момент его утвердили в Кабмине).

Сбивать российские дроны на территории НАТО призвал и президент Франции Эммануэль Макрон.

Между тем немецкий канцлер Фридрих Мерц высказал мнение, что большинство дронов – российские разведчики, которые не были вооружены, однако шпионили и пытались дестабилизировать население.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также обвинила в дроновых атаках Россию. Она отметила, что Кремль ведет гибридную войну против ЕС и проверяет решимость блока продолжать поддержку Украины.

– Основная миссия Европейского Союза заключается в сохранении мира, а сегодня это означает иметь способность сдерживать агрессию и провокации. Европа должна срочно оснастить себя стратегическими возможностями для реагирования, – сказала фон дер Ляйен.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус, комментируя ситуацию, также заявлял, что подобными действиями Россия как бы испытывает границы стран Североатлантического альянса и пытается спровоцировать НАТО.

В Копенгагене 1 октября представили четыре ключевых оборонных проекта от ЕК для защиты от воздушной агрессии РФ.

Среди них:

Стена дронов;

Восточное фланговое наблюдение (для выявления угроз – от гибридных операций до вторжения дронов);

Щит противовоздушной обороны;

Оборонные космические щиты (поддержка конкурентоспособности блока в космической сфере для мониторинга угроз).

В Еврокомиссии подсчитали, что антидронная стена ЕС может быть создана примерно за один год.

Ожидается, что система будет иметь две основные функции: обнаружение вражеских беспилотников и реагирование на их атаки. К ее созданию хотят привлечь помощь Украины.

Президент Владимир Зеленский, комментируя многократные атаки РФ на ЕС, отметил, что для того, чтобы запускать дроны по Европе, агрессоры используют танкеры из своего теневого флота, которых насчитывается более 500.

– По нашим данным, соответствующих танкеров более 500. Их нужно полностью остановить, тогда это окажет большое влияние на торговлю энергоресурсами. А также и на безопасность в Европе. Потому что именно такие танкеры — среди площадок для запуска россиянами дронов, — пояснил украинский президент.

Хаотизация ЕС: мнение военного эксперта об атаках РФ на Европу

Директор New Geopolitics Research Network, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь, комментируя Фактам ICTV российские атаки на Европу, подчеркнул, что это спланированная операция с привлечением и спецслужб, и Вооруженных сил.

– Это делается, чтобы хаотизировать Европу. И ответ Европы на это – абсолютно неадекватный и неэффективный. Россияне специально летали там, чтобы продемонстрировать полную неготовность НАТО их сбивать, – пояснил он.

Он отметил, что худшим в этой ситуации является то, что ни НАТО, ни ЕС не решились назвать это актом агрессии, хотя согласно международному праву это именно он и есть.

– Это дает возможность России продолжать такие же акты для того, чтобы дестабилизировать Европу, дестабилизировать НАТО. И ослаблять эти структуры с целью дальнейшего усиления боевых действий, – резюмировал он.

В свою очередь специалисты Института изучения войны (ISW) отметили, что среди целей РФ может быть также проверка противовоздушной обороны и политической воли стран НАТО.

Кроме того, по их мнению, Кремль собирает оперативную информацию для возможных будущих конфликтов против стран Европы.

А руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что цель РФ в препятствовании авиасообщению – нанести ущерб экономике и общественным настроениям в ЕС.

Он добавил, что если не отвечать агрессорам, они будут только наращивать количество дронов в чужом воздушном пространстве.

– Под этим соусом они хотят сделать более популярным мнение среди населения Европы, что поддержка Украины вредит, а также добавить баллов ориентированным на восстановление сотрудничества с РФ политикам в Европе, – рассказал Коваленко.

По его словам, мнение о том, что игнорирование россиян поможет в такой ситуации, является иллюзией, ведь настоящая цель РФ – это зависимая Европа и возвращение зоны влияния времен СССР.

