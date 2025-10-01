Франция задержала танкер “теневого флота” РФ, из которого могли запускать дроны по Дании
У побережья Франции задержаны два члена экипажа российского танкера теневого флота.
Как пишет France24, судно подозревается в причастности к полетам дронов над Данией. Танкер и другие суда могли применяться как пусковые платформы для дронов или приманки. В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон не стал подтверждать эту информацию.
Пока танкер Boracay, который ранее назывался Kiwala и к тому же фигурировал в некоторых базах данных как Pushpa, задержан и стоит на якоре возле атлантического побережья западной Франции, вблизи Сен-Назера.
По информации MarineTraffic, 20 сентября танкер вышел из порта Приморска, пересек Балтийское и Северное моря, в территориальных водах Дании, а затем прошел на запад через Ла-Манш. После того, как Boracay обогнул северо-западный берег Франции, французский военный корабль начал сопровождать его. Французские власти проинформировали, что экипаж отказался предоставить доказательства принадлежности судна, а приказы не выполнял.
Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может использовать танкеры для запуска и управления дронами в Дании, Норвегии, Эстонии, Латвии и Литве.