Египет, Катар, Турция и США подписали совместную декларацию, которая официально закрепляет соглашение между Израилем и террористической группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.

Декларация о прекращении огня в секторе Газа

Как сообщает Reuters, документ подписан странами-посредниками во время международного саммита, организованного Египтом в Шарм-эль-Шейху, посвященного этому соглашению.

Египет, Катар и Турция подписали с президентом США Дональдом Трампом совместную декларацию, которая закрепляет договоренности между Израилем и ХАМАС.

Страны-посредники заявили о своем согласии выступать сторонами-гарантами соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

По словам Дональда Трампа, в декларации установлены правила и положения о дальнейших шагах на пути к завершению войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, которая началась два года назад.

Глава Белого дома назвал этот день невероятным для всего мира и Ближнего Востока.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил об официальном завершении войны в секторе Газа во время своего визита в Кнессет — однопалатный парламент Израиля.

