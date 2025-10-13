Война в Газе официально закончилась — Трамп
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Кнессет, однопалатный парламент Израиля, заявил, что война в Газе официально завершилась.
Об этом сообщает CNN.
Окончание войны в Газе
Когда президент США шел по зданию Кнессета, журналист спросил его, закончилась ли теперь война официально.
– Да, – ответил Трамп, подтвердив свою позицию и предыдущие комментарии о том, что соглашение о прекращении огня означает окончательное завершение конфликта.
В то же время вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная кампания в Газе не закончена. Кроме того, ряд пунктов из мирного плана Трампа остается нерешенным.
По мнению Биньямина Нетаньяху, Трамп четко считает, что боевых действий больше не должно быть.
Президент Трамп в израильском парламенте оставил письменное послание в книге: Это большая честь – замечательный и прекрасный день. Новое начало.
Спикер Кнессета Амир Охана поздравил Трампа словами: Мы долго ждали этого дня.
Некоторые члены Кнессета надели красные кепки с надписью: Трамп – президент мира.
Ранее президент США выразил уверенность в том, что соглашение о прекращении огня Израиль и ХАМАС будут соблюдать.
По его словам, люди устали от конфликта, ведь он тянулся слишком долго.
— Я думаю, что да, я думаю, что его (соглашение, — Ред.) будут соблюдать… Война закончена. Война закончена, вы понимаете?.. Думаю, люди от этого устали. Это длилось веками, а не только недавно, — сказал Трамп журналистам.
Кроме того, Трамп похвалил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и отметил, что тот проделал очень хорошую работу.