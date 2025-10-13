Єгипет, Катар, Туреччина і США підписали спільну декларацію, яка офіційно закріплює угоду між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС про припинення вогню в секторі Гази.

Декларація про припинення вогню в секторі Гази

Як повідомляє Reuters, документ підписаний країнами-посередниками під час міжнародного саміту, організованого Єгиптом у Шарм-ель-Шейху, присвяченого цій угоді.

Єгипет, Катар і Туреччина підписали з президентом США Дональдом Трампом спільну декларацію, яка закріплює домовленості між Ізраїлем і ХАМАС.

Країни-посередники заявили про свою згоду виступати сторонами-гарантами угоди про припинення вогню в секторі Гази.

За словами Дональда Трампа, у декларації встановлені правила і положення про подальші кроки на шляху до завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС в секторі Гази, яка розпочалася два роки тому.

Глава Білого дому назвав цей день неймовірним для всього світу і Близького Сходу.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив про офіційне завершення війни в секторі Гази під час свого візиту до Кнесету – однопалатного парламенту Ізраїлю.

