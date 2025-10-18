Кремль использует своего переговорщика Кирилла Дмитриева, чтобы убедить Белый дом в экономической выгоде от нормализации отношений между Россией и США без вступления в мирные переговоры с Украиной.

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Россия пытается нормализовать отношения с США

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (RDIF) и ключевой переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев 16 и 17 октября опубликовал ряд англоязычных постов в соцсети X, чтобы прорекламировать возможное совместное американо-российское экономическое сотрудничество.

Сейчас смотрят

По мнению ISW, Дмитриев выполняет роль агента Кремля для укрепления отношений с администрацией Дональда Трампа.

17 октября глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в очередной раз подчеркнул, что передача Украине американских ракет Томагавк Россия будет воспринимать как враждебный шаг, угрожающий глобальной безопасности.

Нарышкин повторил тезисы Кремля, что европейские государства, поддерживающие предоставление Томагавков Украине, являются «партией войны», которая противостоит длительному и справедливому миру.

Кремлевский диктатор Владимир Путин и его приспешники неоднократно говорили, что Томагавки приведут к эскалации войны.

В ISW отмечают, что постоянные скрытые и явные угрозы со стороны Москвы, в том числе ядерный бряцание оружием, теперь перешли в предложения экономических стимулов, чтобы сдержать предоставление Украине военной помощи.

Аналитики ISW считают, что получение Украиной Томагавков не приведет к значительной эскалации войны. Наоборот, поставки дальнобойных Томагавков будут зеркальным отражением использования Россией ее крылатых ракет против Украины.

Источник : ISW

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.