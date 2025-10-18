Кремль використовує свого перемовника Кирила Дмитрієва, щоб переконати Білий дім в економічній вигоді від нормалізації відносин між Росією та США без вступу у мирні переговори з Україною.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Росія намагається нормалізувати відносини зі США

Гендиректор Російського фонду прямих інвестицій (RDIF) і ключовий переговірник Кремля Кирило Дмитрієв 16 та 17 жовтня опублікував низку англомовних дописів у соцмережі X, щоб прорекламувати можливе спільне американо-російське економічне співробітництво.

Зараз дивляться

На думку ISW, Дмитрієв виконує роль агента Кремля для зміцнення відносин з адміністрацією Дональда Трампа.

17 жовтня очільник Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін вкотре наголосив, що передання Україні американських ракет Томагавк Росія сприйматиме, як ворожий крок, який загрожуватиме глобальній безпеці.

Наришкін повторив тези Кремля, що європейські держави, які підтримують надання Томагавків Україні, є “партією війни”, яка протистоїть тривалому і справедливому миру.

Кремлівський диктатор Володимир Путін та його поплічники неодноразово говорили, що Томагавки призведуть до ескалації війни.

В ISW наголошують, що постійні приховані та явні погрози з боку Москви, зокрема і ядерне брязкання зброєю, тепер перейшли у пропозиції економічних стимулів, щоб стримати надання Україні військової допомоги.

Аналітики ISW вважають, що отримання Україною Томагавків не призведе до значної ескалації війни. Навпаки, постачання далекобійних Томагавків буде дзеркальним відображенням використання Росією її крилатих ракет проти України.

Джерело : ISW

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.