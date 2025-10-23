Европа обеспокоена тем, что Россия не попытается внести свой план завершения войны через посредничество третьей страны, поэтому обсуждается необходимость подготовить пункты европейского плана.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе.

Зеленский о европейском плане окончания войны

— Относительно плана. На самом деле, между нами, я не знаю о европейском плане. Я имею в виду, мы говорили с определенными партнерами, и мы говорили с очень хорошими друзьями, и, конечно, мы не хотим, чтобы кто-то положил на стол какой-то план кого-то из России через ту или иную третью страну, — отметил Зеленский.

Он добавил, что “европейские партнеры обеспокоены этим”.

По словам президента, есть предложение подготовить “определенные пункты плана”.

Его основная идея заключается не только в прекращении огня, но и в желании сторон “сесть и говорить”, вместо того чтобы продолжать боевые действия и применять ракеты против мирного населения, в частности детей.

Зеленский напомнил, что накануне российские войска нанесли удар по детскому саду.

— Вторая армия мира, которая сражается против украинских детей. Это не показывает, что они хотят эту войну завершить. Больше давления на Россию — и они сядут и будут говорить. Я думаю, это план, — подчеркнул глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с призывом предоставить Украине дальнобойное оружие, в частности ракеты, чтобы заставить РФ прекратить войну.

