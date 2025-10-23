Європа стурбована тим, щоб Росія не спробувала внести свій план завершення війни через посередництво третьої країни, тому обговорюється необхідність підготувати пункти європейського плану.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Брюсселі.

Зеленський про європейський план закінчення війни

– Щодо плану. Насправді, між нами, я не знаю про європейський план. Я маю на увазі, ми говорили з певними партнерами, і ми говорили з дуже добрими друзями, і, звичайно, ми не хочемо, щоб хтось поклав на стіл якийсь план когось із Росії через ту чи іншу третю країну, – зазначив Зеленський.

Він додав, що “європейські партнери переймаються через це”.

За словами президента, є пропозиція, щоб підготувати “певні пункти плану”.

Його основна ідея полягає не лише у припиненні вогню, а у волі сторін “сісти і говорити”, замість того щоб продовжувати бойові дії й застосовувати ракети проти мирного населення, зокрема дітей.

Зеленський нагадав, що напередодні російські війська завдали удару по дитячому садку.

– Друга армія світу, яка б’ється проти українських дітей. Це не показує, що вони хочуть цю війну завершити. Більше тиску на Росію – і вони сядуть і будуть говорити. Я думаю, це план, – наголосив глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до Євросоюзу із закликом надати Україні далекобійну зброю, зокрема ракети, щоб змусити РФ припинити війну.

