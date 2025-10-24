Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на использование Канадой в рекламной кампании высказываний 40-го президента США Рональда Рейгана, касающихся таможенной политики.

Американский лидер заявил, что реклама является манипулятивной, и объявил о прекращении торговых переговоров с Оттавой.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Реакция Трампа на рекламу с Рейганом

В своем посте Дональд Трамп подчеркнул, что «таможенные пошлины очень важны для национальной безопасности и экономики США», добавив, что из-за «возмутительного поведения Канады все торговые переговоры прекращаются».

Он также назвал фейком видео, в котором Рейган якобы высказывается негативно о пошлинах, и обвинил Оттаву в том, что ролик был создан, чтобы повлиять на решение Верховного суда США и других инстанций.

Ранее, во время встречи в Вашингтоне премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что «Канада не продается и никогда не будет продаваться», отвечая на слова Трампа о возможном присоединении Канады в качестве 51-го штата США.

Трамп тогда иронично посоветовал Карни «никогда не говорить никогда», что вызвало волну возмущения в Оттаве.

Еще в декабре 2024 года Fox News сообщал, что Трамп якобы предложил Канаде стать 51-м штатом Америки — инициатива, которую тогдашний премьер Джастин Трюдо назвал «шуткой без какого-либо намека на юмор».

