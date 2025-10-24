Президент США Дональд Трамп різко відреагував на використання Канадою у рекламній кампанії висловлювань 40-го президента США Рональда Рейгана, які стосуються митної політики.

Американський лідер заявив, що реклама є маніпулятивною, і оголосив про припинення торговельних переговорів із Оттавою.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Зараз дивляться

Реакція Трампа на рекламу з Рейганом

У своєму дописі Дональд Трамп наголосив, що “мита дуже важливі для національної безпеки та економіки США”, додавши, що через “обурливу поведінку Канади всі торговельні переговори припиняються”.

Він також назвав фейком відео, в якому Рейган нібито висловлюється негативно про мита, й звинуватив Оттаву в тому, що ролик було створено, аби вплинути на рішення Верховного суду США та інших інстанцій.

Раніше, під час зустрічі у Вашингтоні прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що “Канада не продається і ніколи не продаватиметься”, відповідаючи на слова Трампа про можливе приєднання Канади як 51-го штату США.

Трамп тоді іронічно порадив Карні «ніколи не казати ніколи», що викликало хвилю обурення в Оттаві.

Ще у грудні 2024 року Fox News повідомляв, що Трамп нібито запропонував Канаді стати 51-м штатом Америки — ініціатива, яку тодішній прем’єр Джастін Трюдо назвав “жартом без жодного натяку на гумор”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.