Украина и Канада договорились о совместном производстве оборонной продукции

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил о подписании соглашения с Канадой о совместном производстве оборонной продукции.

Украина и Канада заключили соглашение о производстве оружия

Соглашение было заключено с министром национальной обороны Канады Дэвидом Макгинти в присутствии президента Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Марка Карни.

— Соглашение направлено на углубление двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества, расширение и создание новых производственных мощностей в Украине и Канаде, повышение устойчивости и непрерывности поставок оборонной продукции, — написал в Telegram Денис Шмыгаль.

По словам главы Минобороны, сегодняшние договоренности не только упростят создание украинских компаний в Канаде и будут способствовать обмену технологиями, но и позволят обеспечить Силы обороны современными видами оружия и военной техники в долгосрочной перспективе.

Это, по его словам, значительно усилит обороноспособность государства и его готовность противодействовать российской агрессии.

Во время пресс-конференции с Карни в воскресенье, 24 августа, Зеленский прокомментировал совместное производство дронов.

— Есть важные подписанные документы, есть четкие договоренности, план действительной реализации соглашения о безопасности между нашими странами. Также говорим о соглашении об административной помощи в таможенных делах, которое было подписано на уровне наших министров. И договоренность о производстве дронов, — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что первоочередной задачей является обеспечение фронта дронами, ведь существует значительный дефицит финансирования и острая необходимость в увеличении их поставок.

Напомним, 24 августа Канада объявила о финансировании пакета военной техники и боеприпасов для Украины на сумму $500 млн.

Поставки будут осуществляться из Соединенных Штатов в рамках новой инициативы НАТО – Приоритетный список потребностей Украины (PURL).

Марк Карни заявил, что в сентябре Канада передаст Украине вооружение на сумму более $1 млрд.

Фото: Денис Шмыгаль

