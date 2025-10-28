Эксперты в Нидерландах призывают компании и государственные учреждения усилить защиту от кибератак и гибридных операций, которые могут осуществлять Россия и Китай.

Об этом сообщает NOS.

Вероятность кибератаки на Нидерланды со стороны России и Китая

Специалисты отмечают, что критическая инфраструктура — в частности системы водоснабжения, аэропорты и телекоммуникационные сети — становятся все более привлекательными целями для хакеров.

Многие компании, по их словам, до сих пор не готовы к атакам такого уровня.

Бывший председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что кибер- и гибридные атаки в Нидерландах стали повседневной реальностью, хотя большинство из них остаются неудачными и часто незамеченными.

Среди недавних инцидентов Бауэр напомнил о прошлогодней хакерской атаке, когда были похищены и обнародованы данные нидерландских полицейских.

Также он обратил внимание на дроны над европейскими аэропортами, которые, по его словам, могут быть элементом гибридных операций, направленных на запугивание населения и раскол общества, в частности для уменьшения поддержки Украины.

Эксперт по вопросам разведки Лейденского университета Виллемейн Ардтс подчеркнула, что крупные компании — такие как Нидерландская железная дорога (NS) или производитель микрочипов ASML — имеют сильную киберзащиту, поэтому злоумышленники все чаще атакуют их поставщиков и подрядчиков.

— Это может быть даже кейтеринговая служба или фирма, поставляющая сырье. Через такие компании злоумышленники могут получить доступ к системам. Поэтому контроль в критически важных секторах должен быть особенно жестким, — подчеркнула Ардтс.

Специалисты признают, что малые и средние предприятия остаются наиболее уязвимыми из-за чрезмерной ориентации на прибыль и отсутствия стратегического планирования безопасности.

Бывший сотрудник нидерландской разведывательной службы AIVD Эрик Схаутен назвал это явление «болезнью благосостояния».

— Мы привыкли думать, что все как-то уладится, но сейчас ситуация другая. Мы больше не живем в мире, где безопасность гарантирована, — отметил он.

По его мнению, многие компании, которые не считают себя частью критической инфраструктуры, недооценивают риски киберугроз.

Эксперты призывают нидерландские компании — особенно малых и средних поставщиков — усилить киберзащиту и внимательнее отслеживать потенциальные угрозы.

Они отмечают, что современные гибридные операции могут оставаться незаметными, но в то же время представляют серьезную опасность для национальной безопасности и экономики.

