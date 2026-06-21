В воскресенье, 21 июня, в Украине поздравляют отцов и вспоминают о ювелирном искусстве. Также свой день отмечает курортный город Моршин.

В мире эта дата наполнена самыми разнообразными событиями: Международный день йоги, Всемирный день жирафа, Всемирный день мотоциклиста, Международный день цветка, Всемирный день рукопожатий, День селфи, Международный день скейтбординга, Всемирный день мира и молитвы, День солидарности атеистов, Всемирный день музыки, Всемирный день гидрографии и Всемирный день гуманизма, Международный день футболки и Всемирный день гармонии.

Также на эту дату приходится День летнего солнцестояния, даря самый длинный день и самую короткую ночь в году. Православная церковь сегодня чтит память святого мученика Юлиана Тарсийского. Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — в материале.

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Какой сегодня церковный праздник — 21 июня 2026 года

21 июня в новоюлианском церковном календаре — день памяти святого мученика Юлиана Тарсийского, который пострадал во время гонений на христиан при правлении римского императора Диоклетиана.

Мать воспитала Юлиана в христианской вере, поэтому ни пытки, ни угрозы, ни обещания даров и почестей не могли склонить его к тому, чтобы принести жертву языческим богам и отречься от Христа.

За это святого бросили в мешок, наполненный песком и ядовитыми гадами, и бросили в море. Тело Юлиана было вынесено волнами на берег возле Александрии, его с честью похоронили христиане.

Какой сегодня, 21 июня 2026 года, день в Украине

Сегодня в Украине отмечают День отца. Этот праздник приходится на третье воскресенье июня и совпадает с Международным днем отца. В Украине праздник официально начали отмечать после соответствующего указа, поддержанного в 2019 году.

Также на 21 июня приходится День украинского ювелирного искусства, или День Пекторали. Сейчас это неофициальное событие, которое предлагает и популяризирует ювелирное сообщество Украины, в частности Союз ювелиров Украины.

Дату выбрали неслучайно: именно 21 июня 1971 года археолог Борис Мозолевский нашел Золотую скифскую пектораль в кургане Толстая Могила. Праздник призван подчеркнуть украинские исторические корни ювелирного искусства и стать альтернативой советским или заимствованным датам.

Кроме того, в третье воскресенье июня отмечают День Моршина — курортного города в Прикарпатье, известного минеральными водами и бальнеологическими санаториями.

Кто празднует день ангела 21 июня 2026 года

В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Георгий, Иван, Макар, Александр и Елена.

Что нельзя делать 21 июня 2026 года

В этот день церковь не одобряет ссор, оскорблений, клеветы, зависти, жадности, ругани и уныния. Не стоит отказывать в помощи тем, кто просит.

В этот день запрещалось оскорблять липу, нельзя ломать ветки или рубить дерево. Наши предки верили, что это может принести в жизнь беду. Если же возле дома засохла липа — это к болезни или расставанию.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно работать на огороде, во дворе, убирать в доме и заниматься другими домашними делами. Также стоит обратить внимание на сны в ночь на 21 июня. Наши предки верили, что они могут предупредить нас о чем-то важном.

Народные приметы на 21 июня 2026 года

Гроза в этот день — непогода будет долгой.

После дождя появилось яркое солнце — вечером снова будет дождь.

Вокруг звезд светлые круги — ждите хорошей погоды.

Лягушки прыгают возле водоема — к дождям.

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