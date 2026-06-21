В июне 2026 года украинцев ждет особое астрономическое и духовное событие — День летнего солнцестояния.

Это момент, когда Солнце достигает наивысшей точки на небосклоне, даря нам самый длинный день и самую короткую ночь в году.

В разных культурах День летнего солнцестояния считают магическим, благоприятным для новых начинаний, очищения и загадывания желаний. Когда именно он наступит, какие приметы связаны с этой датой и чего стоит избегать — читайте далее в материале.

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День летнего солнцестояния 2026 — дата

В 2026 году День летнего солнцестояния наступит 21 июня в 11:24 по киевскому времени. В столице самый длинный день года продлится 16 часов 27 минут, тогда как ночь — всего 7 часов 33 минуты. Дата летнего солнцестояния может меняться, но обычно приходится на период с 19 по 22 июня.

Начиная с 22 июня, дни постепенно будут сокращаться. День летнего солнцестояния часто считают условным началом астрономического лета.

Во многих культурах эта дата связана с культом Солнца, жизненной энергией и плодородием. Наши предки почитали Купайло — божество летнего солнцестояния, и верили, что в это время природа обладает магической силой.

Что можно и нельзя делать в День летнего солнцестояния

Что рекомендуется делать:

Встретить рассвет, провести время на природе, чтобы зарядиться энергией Солнца.

Заняться очищением мыслей и пространства, ведь день способствует новым начинаниям.

Собирать лекарственные травы — они считаются самыми сильными в этот день.

Делать добрые дела — все хорошее, сделанное в этот день, вернется сторицей.

Медитировать, мечтать, строить планы — это мощный момент для личных изменений.

Провести день в хорошем настроении и с пользой для себя.

Чего лучше избегать:

Ссор, обид, гнева, негативных мыслей — негатив может надолго задержаться в вашей жизни.

Лени — в этот день стоит быть в движении.

Оставаться наедине — лучше провести время с близкими.

Игнорировать природу — стоит прогуляться хотя бы на рассвете или во время заката Солнца.

Приметы на День летнего солнцестояния

Большинство примет, суеверий и поверий о летнем солнцестоянии берут свое начало еще с древних времен. Поэтому 21 июня 2026 года стоит обратить внимание на такие явления:

Много росы утром — к богатому урожаю.

Дожди, облака и грозы — к плохому урожаю.

Много звезд на небе — осенью будет много грибов.

День тихий и безветренный — июнь будет жарким.

Пришла сильная жара — такая погода будет до конца лета.

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