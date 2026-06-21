День летнего солнцестояния 2026: дата и что нельзя делать в самый длинный день года
В июне 2026 года украинцев ждет особое астрономическое и духовное событие — День летнего солнцестояния.
Это момент, когда Солнце достигает наивысшей точки на небосклоне, даря нам самый длинный день и самую короткую ночь в году.
В разных культурах День летнего солнцестояния считают магическим, благоприятным для новых начинаний, очищения и загадывания желаний. Когда именно он наступит, какие приметы связаны с этой датой и чего стоит избегать — читайте далее в материале.
День летнего солнцестояния 2026 — дата
В 2026 году День летнего солнцестояния наступит 21 июня в 11:24 по киевскому времени. В столице самый длинный день года продлится 16 часов 27 минут, тогда как ночь — всего 7 часов 33 минуты. Дата летнего солнцестояния может меняться, но обычно приходится на период с 19 по 22 июня.
Начиная с 22 июня, дни постепенно будут сокращаться. День летнего солнцестояния часто считают условным началом астрономического лета.
Во многих культурах эта дата связана с культом Солнца, жизненной энергией и плодородием. Наши предки почитали Купайло — божество летнего солнцестояния, и верили, что в это время природа обладает магической силой.
Что можно и нельзя делать в День летнего солнцестояния
Что рекомендуется делать:
- Встретить рассвет, провести время на природе, чтобы зарядиться энергией Солнца.
- Заняться очищением мыслей и пространства, ведь день способствует новым начинаниям.
- Собирать лекарственные травы — они считаются самыми сильными в этот день.
- Делать добрые дела — все хорошее, сделанное в этот день, вернется сторицей.
- Медитировать, мечтать, строить планы — это мощный момент для личных изменений.
- Провести день в хорошем настроении и с пользой для себя.
Чего лучше избегать:
- Ссор, обид, гнева, негативных мыслей — негатив может надолго задержаться в вашей жизни.
- Лени — в этот день стоит быть в движении.
- Оставаться наедине — лучше провести время с близкими.
- Игнорировать природу — стоит прогуляться хотя бы на рассвете или во время заката Солнца.
Приметы на День летнего солнцестояния
Большинство примет, суеверий и поверий о летнем солнцестоянии берут свое начало еще с древних времен. Поэтому 21 июня 2026 года стоит обратить внимание на такие явления:
- Много росы утром — к богатому урожаю.
- Дожди, облака и грозы — к плохому урожаю.
- Много звезд на небе — осенью будет много грибов.
- День тихий и безветренный — июнь будет жарким.
- Пришла сильная жара — такая погода будет до конца лета.