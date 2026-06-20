В субботу, 20 июня, военное командование Ирана объявило об очередном закрытии Ормузского пролива, обвинив США в нарушении договоренностей о прекращении боевых действий.

Об этом сообщают иранские информационные агентства Mehr и Tasnim, а также американский телеканал CNN.

Иран объявил о закрытии Ормузского пролива

В официальном заявлении иранского Центрального штаба Хатам аль-Анбия говорится, что закрытие пролива происходит в ответ на “явное нарушение США своих обязательств” по первому пункту меморандума о завершении войны.

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Кроме того, в Тегеране назвали закрытие пролива для судоходства ответом на удары Израиля по Ливану.

— Этот первый шаг — ответ на нарушение соглашения со стороны врага. Если агрессия будет продолжаться, будут запланированы и приняты дальнейшие меры.

Ранее сегодня Армия обороны Израиля заявила, что, несмотря на объявленное ранее прекращение огня, нанесла удары по югу Ливана в ответ на ночные обстрелы со стороны группировки Хезболла. По утверждению ливанской власти, в результате израильских ударов в субботу погибли по меньшей мере 16 человек.

На днях был подписан 14-пунктный меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Этот документ должен стать основанием для завершения военного конфликта между странами.

Согласно первому пункту меморандума, США и Иран объявили о прекращении военных операций на всех фронтах, в том числе в Ливане. Они также обязались не применять силу друг против друга в будущем.

Закрытие Ормузского пролива: реакция США

Между тем в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) настаивают, что Иран не контролирует Ормузский пролив и коммерческие суда продолжают двигаться по нему, несмотря на заявления Ирана о закрытии критически важного водного пути.

— Иран не контролирует Ормузский пролив. Движение продолжается, и американские войска следят за ситуацией, — заявил спикер Центрального командования, капитан Тим Хокинс.

В CENTCOM заверили, что сегодня 55 торговых судов прошли через пролив, “перевозя большое количество грузов и более 17 миллионов баррелей нефти на мировые рынки”.

В то же время в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) предостерегли суда не пытаться приблизиться или пересечь Ормузский пролив, поскольку они могут попасть на мины или стать мишенью для военно-морских сил Ирана.

Чем важен Ормузский пролив

Ормузский пролив является одним из ключевых мировых морских маршрутов для транспортировки нефти, сжиженного природного газа, а также минеральных удобрений.

До военного конфликта между США и Ираном суда перевозили около одной пятой мировых поставок нефти по этому водному пути.

Блокировка пролива грозит серьезными глобальными экономическими последствиями, в частности влияет на мировые цены на нефть и международную логистику.

Как известно, в воскресенье, 21 июня, в Швейцарии планируются переговоры между США и Ираном. На встречу уже вылетел вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Специальный представитель Белого дома Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер уже находятся на месте и занимаются техническими элементами переговоров.

Делегацию Ирана возглавит спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. В состав делегации также входят министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи.

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