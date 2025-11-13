Самые ожесточенные бои на фронте продолжаются возле семи городов — Сырский
- Александр Сырский обсудил с начальником Генштаба ВС Франции ситуацию на фронте.
- Главнокомандующий рассказал, где идут самые ожесточенные бои.
- Сырский и Мандон обсудили подготовку пилотов самолетов Mirage, усиление ПВО и дальнейшее оборонное сотрудничество.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных сил Франции генералом Фабьеном Мандоном.
Сырский рассказал о текущей ситуации на фронте, потребностях Сил обороны и поблагодарил за военную помощь.
Разговор Сырского и Мандона: что известно
— Ситуация на линии фронта остается сложной. Самые ожесточенные бои продолжаются в районах Купянска, Лимана, Северска, Константиновки, Покровска, Мирнограда и Гуляйполя, — написал Сырский в Telegram.
Он добавил, что речь также шла о ключевых потребностях ВСУ — вопросах подготовки пилотов самолетов Mirage, усилении противовоздушной обороны и ряде других важных аспектов оборонного сотрудничества.
Главнокомандующий выразил благодарность генералу Мандону и Вооруженным силам Франции за военную помощь, которую страна оказывает Украине.
— Четкая позиция является примером последовательной и непоколебимой поддержки нашего государства в борьбе за независимость. Особенно мы приветствуем лидерскую позицию президента Франции Эммануэля Макрона по консолидации усилий партнеров вокруг идеи развертывания многонациональных сил в Украине в качестве гарантий безопасности, — подчеркнул он.
Кроме того, Сырский поблагодарил Францию за предоставленную военную технику, боеприпасы и активное участие в деятельности Коалиций способностей Вооруженных сил, поддерживающих Украину.