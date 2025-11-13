Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных сил Франции генералом Фабьеном Мандоном.

Сырский рассказал о текущей ситуации на фронте, потребностях Сил обороны и поблагодарил за военную помощь.

Разговор Сырского и Мандона: что известно

— Ситуация на линии фронта остается сложной. Самые ожесточенные бои продолжаются в районах Купянска, Лимана, Северска, Константиновки, Покровска, Мирнограда и Гуляйполя, — написал Сырский в Telegram.

Он добавил, что речь также шла о ключевых потребностях ВСУ — вопросах подготовки пилотов самолетов Mirage, усилении противовоздушной обороны и ряде других важных аспектов оборонного сотрудничества.

Главнокомандующий выразил благодарность генералу Мандону и Вооруженным силам Франции за военную помощь, которую страна оказывает Украине.

— Четкая позиция является примером последовательной и непоколебимой поддержки нашего государства в борьбе за независимость. Особенно мы приветствуем лидерскую позицию президента Франции Эммануэля Макрона по консолидации усилий партнеров вокруг идеи развертывания многонациональных сил в Украине в качестве гарантий безопасности, — подчеркнул он.

Кроме того, Сырский поблагодарил Францию за предоставленную военную технику, боеприпасы и активное участие в деятельности Коалиций способностей Вооруженных сил, поддерживающих Украину.

