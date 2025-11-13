Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Генштабу Збройних сил Франції генералом Фабʼєном Мандоном.

Сирський розповів про поточну ситуацію на фронті, потреби Сил оборони та подякував за військову допомогу.

Розмова Сирського і Мандона: що відомо

– Ситуація на лінії фронту залишається складною. Найзапекліші бої тривають у районах Куп’янська, Лимана, Сіверська, Костянтинівки, Покровська, Мирнограда та Гуляйполя, – написав Сирський у Telegram.

Він додав, що мова також йшла про ключові потреби ЗСУ – питання підготовки пілотів літаків Mirage, посилення протиповітряної оборони та низку інших важливих аспектів оборонної співпраці.

Головнокомандувач висловив вдячність генералу Мандону та Збройним силам Франції за військову допомогу, яку країна надає Україні.

– Чітка позиція є прикладом послідовної та непохитної підтримки нашої держави у боротьбі за незалежність. Особливо ми вітаємо лідерську позицію президента Франції Емануеля Макрона щодо консолідації зусиль партнерів довкола ідеї розгортання Багатонаціональних сил в Україні у якості гарантій безпеки, – наголосив він.

Крім того, Сирський подякував Франції за надану військову техніку, боєприпаси та активну участь у діяльності Коаліцій спроможностей Збройних сил, що підтримують Україну.

