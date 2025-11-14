Президент Франции Эммануэль Макрон ожидает приезд украинского лидера Владимира Зеленского в Париж 17 ноября.

Об этом сообщает Елисейский дворец, пишет BFM.

Встреча Макрона с Зеленским: что известно

Отмечается, что Эммануэль Макрон примет президента Владимира Зеленского с визитом, целью которого является подтверждение французской преданности Украине.

Издание отмечает, что это будет уже девятый визит Зеленского во Францию с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Елисейский дворец подчеркивает, что встреча поможет сохранить импульс работы, проводимой по вопросу гарантий безопасности в рамках Коалиции желающих для поддержки Киева.

Кроме того, ожидается, что стороны смогут обменяться мнениями по поводу вызовов двустороннего сотрудничества, в частности в энергетической, экономической и оборонной сферах.

Напомним, в октябре Эммануэль Макрон заявил, что Франция предоставит Украине дополнительные ракеты Aster и самолеты Mirage.

