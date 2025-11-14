Макрон и Зеленский снова встретятся в Париже: ключевые темы переговоров
Президент Франции Эммануэль Макрон ожидает приезд украинского лидера Владимира Зеленского в Париж 17 ноября.
Об этом сообщает Елисейский дворец, пишет BFM.
Встреча Макрона с Зеленским: что известно
Отмечается, что Эммануэль Макрон примет президента Владимира Зеленского с визитом, целью которого является подтверждение французской преданности Украине.
Издание отмечает, что это будет уже девятый визит Зеленского во Францию с начала полномасштабной войны РФ против Украины.
Елисейский дворец подчеркивает, что встреча поможет сохранить импульс работы, проводимой по вопросу гарантий безопасности в рамках Коалиции желающих для поддержки Киева.
Кроме того, ожидается, что стороны смогут обменяться мнениями по поводу вызовов двустороннего сотрудничества, в частности в энергетической, экономической и оборонной сферах.
Напомним, в октябре Эммануэль Макрон заявил, что Франция предоставит Украине дополнительные ракеты Aster и самолеты Mirage.