Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что ни одна страна или политик, кроме президента Украины Владимира Зеленского, не имеет права вести переговоры об украинских территориях.

Макрон высказался об уступках украинскими территориями

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, комментируя возможную встречу между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает The Guardian.

– Если возникает вопрос территориальных переговоров, то эти переговоры может вести только президент Зеленский от имени своей страны. Никто другой не имеет на это права. Поэтому Украине решать за себя и свою территорию, а европейцам — за себя и свою безопасность, – подчеркнул Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что единственным приемлемым вариантом завершения войны является мир, который будет обеспечивать безопасность для защищающейся стороны.

– Единственный возможный мир – это крепкий и длительный мир, который обеспечивает гарантии безопасности для защищающейся стороны. Именно это мы, европейцы, завершили согласовывать в рамках Коалиции желающих. Эта коалиция соберется в пятницу, и мы будем сопредседательствовать на ней вместе с премьер-министром Киром Стармером, привлекая, конечно, и президента Зеленского, – отметил президент Франции.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата сообщало, что Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским якобы предлагал Украине уступить Донбасс и жаловался на то, что не получил Нобелевскую премию мира.

Впрочем, сам Трамп опроверг эти заявления, отметив, что призвал лишь прекратить боевые действия на текущих линиях фронта, а дальнейшее урегулирование должно быть предметом переговоров.

После встречи в Вашингтоне Зеленский провел переговоры с Макроном, в ходе которых лидеры договорились о предстоящей встрече для обсуждения дипломатических шагов для укрепления европейской безопасности и поддержки Украины.

