Владимир Зеленский хочет встретиться с Дональдом Трампом “как можно скорее”, возможно, в День благодарения, чтобы финализировать совместное американо-украинское соглашение об условиях завершения войны.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в комментарии Axios.

Зеленский хочет обсудить с Трампом вопрос территорий

По словам Ермака, американские и украинские чиновники согласовали большинство аспектов плана, который был существенно изменен по сравнению с первоначальным предложением США, содержавшим 28 пунктов.

Но Зеленский хочет лично обсудить с Трампом вопрос территориальных уступок.

Американский чиновник подтвердил, что на этой или следующей неделе обсуждалась возможность встречи с украинской стороной, но конкретная дата еще не определена.

Трамп покинет Вашингтон во вторник вечером, накануне Дня благодарения, и планирует находиться в Мар-а-Лаго до воскресенья. Ермак отметил, что провести встречу в этот период могло бы иметь символическое значение.

— Я надеюсь, что визит президента Зеленского состоится как можно скорее, потому что … это поможет президенту Трампу продолжить его историческую миссию — закончить эту войну, — сказал Ермак в интервью Axios в Zoom сегодня утром.

— Потому что (Трамп, — Ред.) сможет сказать: Смотрите, это подтверждено и согласовано — наша позиция с украинцами. Мы ее поддерживаем, и теперь продолжаем говорить с россиянами.

Ермак сказал, что главное препятствие, которое должны преодолеть президенты, касается территории.

28-пунктный план предусматривал передачу России дополнительных территорий помимо тех, которые она контролирует сейчас, что вызвало резкую негативную реакцию со стороны Украины и некоторых ее партнеров.

США аргументировали это тем, что нынешняя динамика войны свидетельствует: это лишь вопрос времени, когда Украина потеряет эти территории.

Ермак заявил, что кроме конкретных вопросов (особенно территориальных), которые Зеленский хочет обсудить с Трампом, действующий проект соответствует интересам Украины и уважает ее красные линии.

Гарантии безопасности для Украины

Одним из ключевых вопросов, адаптированных в новом проекте, являются гарантии безопасности, которые США и их европейские союзники должны предоставить Украине.

— Я думаю, что сейчас это выглядит очень убедительно, — сказал Ермак о тексте гарантий безопасности. Я считаю, это историческое решение президента Трампа и Соединенных Штатов — предоставить такие сильные гарантии безопасности, которых Украина никогда раньше не имела.

Ермак отметил, что гарантии безопасности будут “юридически обязательными” и что со стороны США была “положительная реакция” на идею закрепить их в формальном договоре.

