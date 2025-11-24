Нет планов по встрече Трампа и Зеленского на этой неделе – Левитт
- Встреча Трампа и Зеленского на этой неделе не запланирована, сообщила пресс-секретарь Кэролайн Левитт.
- Переговоры о прекращении войны в Украине были продуктивными, но между сторонами остается несколько пунктов разногласий.
Переговоры о прекращении войны в Украине были продуктивными, однако еще остаются несколько пунктов, по которым есть разногласия.
Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Левитт, пишет Sky News.
Левитт о встрече президентов Украины и США
По ее словам, пока нет планов по встрече Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе.
Левитт отметила, что пересмотренный мирный план необходимо снова представить россиянам.
— Есть ощущение срочности. Президент хочет, чтобы это соглашение было заключено, и чтобы эта война закончилась, — сказала она.
По словам пресс-секретаря, Трамп оказывает значительное давление на обоих лидеров.
— Президент США хочет, чтобы соглашение было заключено как можно скорее, — ответила Левитт, отвечая на вопрос, придерживается ли Трамп своей крайней даты для Украины — достижения соглашения до четверга, 27 ноября.
На вопрос о разговоре Трампа с Си Цзиньпином она ответила, что вопрос России и Украины действительно поднимался, но основным фокусом переговоров были американо-китайские отношения.
Встреча Трампа и Зеленского не запланирована
Общаясь с журналистами возле Белого дома, Левитт сказала, что встреча между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским не запланирована, пишет CNN.
Она также заявила, что президент Трамп “остается полным надежды и оптимизма, что соглашение можно заключить”, чтобы завершить войну России против Украины после переговоров в Женеве, которые состоялись на выходных.
В воскресенье утром Трамп выразил разочарование затягиванием войны в своем посте в соцсетях, заявив, что Украина “не выразила никакой благодарности” за его усилия по прекращению войны.
— Президент опубликовал это заявление в выходные и с тех пор между командой национальной безопасности президента и украинской делегацией состоялись очень продуктивные разговоры, — сказала Левитт в понедельник каналу Fox News.
Она добавила, что госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф провели воскресенье в Женеве, где они прорабатывали план мира “с учетом предложений как российской стороны, так и украинской”.
Левитт сказала, что им удалось “скорректировать пункты, и сейчас остаются лишь несколько пунктов разногласий, над которыми наши команды продолжают работать”.
Пресс-секретарь добавила, что Трамп – “президент, который стремится к миру”.
— Он остается оптимистичным и полным надежды, и я знаю, что наши команды работают круглосуточно, чтобы попытаться довести это соглашение до завершения, — отметила Левитт.