Переговоры о прекращении войны в Украине были продуктивными, однако еще остаются несколько пунктов, по которым есть разногласия.

Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Левитт, пишет Sky News.

Левитт о встрече президентов Украины и США

По ее словам, пока нет планов по встрече Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе.

Левитт отметила, что пересмотренный мирный план необходимо снова представить россиянам.

— Есть ощущение срочности. Президент хочет, чтобы это соглашение было заключено, и чтобы эта война закончилась, — сказала она.

По словам пресс-секретаря, Трамп оказывает значительное давление на обоих лидеров.

— Президент США хочет, чтобы соглашение было заключено как можно скорее, — ответила Левитт, отвечая на вопрос, придерживается ли Трамп своей крайней даты для Украины — достижения соглашения до четверга, 27 ноября.

На вопрос о разговоре Трампа с Си Цзиньпином она ответила, что вопрос России и Украины действительно поднимался, но основным фокусом переговоров были американо-китайские отношения.

Встреча Трампа и Зеленского не запланирована

Общаясь с журналистами возле Белого дома, Левитт сказала, что встреча между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским не запланирована, пишет CNN.

Она также заявила, что президент Трамп “остается полным надежды и оптимизма, что соглашение можно заключить”, чтобы завершить войну России против Украины после переговоров в Женеве, которые состоялись на выходных.

В воскресенье утром Трамп выразил разочарование затягиванием войны в своем посте в соцсетях, заявив, что Украина “не выразила никакой благодарности” за его усилия по прекращению войны.

— Президент опубликовал это заявление в выходные и с тех пор между командой национальной безопасности президента и украинской делегацией состоялись очень продуктивные разговоры, — сказала Левитт в понедельник каналу Fox News.

Она добавила, что госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф провели воскресенье в Женеве, где они прорабатывали план мира “с учетом предложений как российской стороны, так и украинской”.

Левитт сказала, что им удалось “скорректировать пункты, и сейчас остаются лишь несколько пунктов разногласий, над которыми наши команды продолжают работать”.

Пресс-секретарь добавила, что Трамп – “президент, который стремится к миру”.

— Он остается оптимистичным и полным надежды, и я знаю, что наши команды работают круглосуточно, чтобы попытаться довести это соглашение до завершения, — отметила Левитт.

