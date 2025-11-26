Именно Российская Федерация должна ограничить размер своей армии и военного бюджета, чтобы обеспечить прочный мир в Украине.

Каллас объяснила, почему именно РФ должна ограничить численность войск

Как заявила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас, западные лидеры не должны попадать в “ловушку”, обсуждая ограничения по численности ВСУ во время мирных переговоров с Москвой, пишет Euractiv.

— Мы всегда заявляли, что каждая страна имеет суверенное право определять размер своих вооруженных сил, поэтому мы не должны попадать в ловушку, которую расставляет Россия, говоря об ограничении украинской армии. Я имею в виду, что Украина никогда не нападала на Россию, — сказала Каллас.

Она добавила, что нынешние мирные планы в подавляющем большинстве предусматривают уступки со стороны Киева, но не со стороны Москвы.

— Если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то нам следует ограничить армию России, а также ее военный бюджет, — заявил Каллас.

В то же время она предупредила, что стремительно растущие военные расходы Кремля, которые, как ожидается, достигнут 7,2% годового ВВП России в этом году, представляют угрозу для всех.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина является суверенным государством, поэтому для ВСУ не может быть никаких ограничений, которые могли бы сделать страну уязвимой для будущих нападений.

