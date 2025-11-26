Не Україна, а РФ повинна обмежити армію і військовий бюджет – Каллас
- Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні піддаватися російській "пастці" та обговорювати обмеження чисельності ЗСУ.
- На її думку, натомість необхідно обмежити розмір армії та військовий бюджет Росії, щоб забезпечити міцний мир і запобігти продовженню війни.
Саме Російська Федерація повинна обмежити розмір своєї армії й військового бюджету, щоб забезпечити міцний мир в Україні.
Каллас пояснила, чому саме РФ має обмежити чисельність військ
Як заявила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас, що західні лідери не повинні потрапляти в “пастку”, обговорюючи обмеження щодо кількості ЗСУ під час мирних переговорів з Москвою, пише Euractiv.
– Ми завжди заявляли, що кожна країна має суверенне право визначати розмір своїх збройних сил, тому ми не повинні потрапляти в пастку, яку розставляє Росія, говорячи про обмеження української армії. Я маю на увазі, що Україна ніколи не нападала на Росію, – сказала Каллас.
Вона додала, що нинішні мирні плани в переважній більшості передбачають поступки з боку Києва, але не з боку Москви.
– Якщо ми хочемо запобігти продовженню цієї війни, то нам слід обмежити армію Росії, а також її військовий бюджет, – заявив Каллас.
Водночас вона попередила, що стрімко зростальні військові витрати Кремля, які, як очікується, досягнуть 7,2% річного ВВП Росії в цьому році, становлять загрозу для всіх.
Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна є суверенною державою, тому для ЗСУ не може бути жодних обмежень, які могли б зробити країну вразливою для майбутніх нападів.