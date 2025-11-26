Саме Російська Федерація повинна обмежити розмір своєї армії й військового бюджету, щоб забезпечити міцний мир в Україні.

Каллас пояснила, чому саме РФ має обмежити чисельність військ

Як заявила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас, що західні лідери не повинні потрапляти в “пастку”, обговорюючи обмеження щодо кількості ЗСУ під час мирних переговорів з Москвою, пише Euractiv.

– Ми завжди заявляли, що кожна країна має суверенне право визначати розмір своїх збройних сил, тому ми не повинні потрапляти в пастку, яку розставляє Росія, говорячи про обмеження української армії. Я маю на увазі, що Україна ніколи не нападала на Росію, – сказала Каллас.

Вона додала, що нинішні мирні плани в переважній більшості передбачають поступки з боку Києва, але не з боку Москви.

– Якщо ми хочемо запобігти продовженню цієї війни, то нам слід обмежити армію Росії, а також її військовий бюджет, – заявив Каллас.

Водночас вона попередила, що стрімко зростальні військові витрати Кремля, які, як очікується, досягнуть 7,2% річного ВВП Росії в цьому році, становлять загрозу для всіх.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна є суверенною державою, тому для ЗСУ не може бути жодних обмежень, які могли б зробити країну вразливою для майбутніх нападів.

